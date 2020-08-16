Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:Ага, а ЛНР ДНР теж вигідні Україні, тому що ослаблюють РФ.
Можна сміятись скільки завгодно... Але наявність ЛНР-ДНР створили санкції для РФ,розмір яких в десятки разів перевищує можливі втрати росії від прямої війни з Україною.
Тут корректней сравнивать наши убытки vs убытки РФ. Поскольку у нынешнего руководства федерации ослабление Украины - стратегический приоритет, ради этого они готовы и к собственному ущербу, лишь бы наш ущерб был выше.
PS: Андрийко-восьмиклассник, текст ОДКБ прочитал (ну или хотя бы статью на Википедии)? Я тебе не рекомендовал рот раскрывать раньше, чем преуспеешь в этом, но ты продолжаешь себя закапывать...
flyman написав:Ага, а ЛНР ДНР теж вигідні Україні, тому що ослаблюють РФ.
Можна сміятись скільки завгодно... Але наявність ЛНР-ДНР створили санкції для РФ,розмір яких в десятки разів перевищує можливі втрати росії від прямої війни з Україною.
Тут корректней сравнивать наши убытки vs убытки РФ. Поскольку у нынешнего руководства федерации ослабление Украины - стратегический приоритет, ради этого они готовы и к собственному ущербу, лишь бы наш ущерб был выше.
PS: Андрийко-восьмиклассник, текст ОДКБ прочитал (ну или хотя бы статью на Википедии)? Я тебе не рекомендовал рот раскрывать раньше, чем преуспеешь в этом, но ты продолжаешь себя закапывать...
якщо по ВВП рахувати, то по ППС і по номіналу в доларах приблизно однаково, по підконтрольній площі та населенню РФ в плюсах.
Можно соглашаться можно нет но факт остаётся фактом, и тем, что вся шелупонь дорвавшаяся до власти форсирует продажу Украины - всё сростается с таким прогнозом:
"Бацьке от присоединения к России уже не отвертеться. А там останется один шаг до СССР-2: Россия+Беларусь+Украина", - політолог неділя, 16 серпень 2020, 21:58 https://patrioty.org.ua/blogs/batske-ot ... 40545.html Коли російські олігархи побачать, що Україна "все", сюди увійдуть їхні гроші.
"Поглощение Украины будет идти мирным путем через углубление экономических связей. Произойдет скупка земли, остатков госпредприятий и новый передел собственности", - пише політолог Олександр Кочетков на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:
"Бацьке от присоединения к России уже не отвертеться. Да и выхода другого нет. Он в тупике. Сейчас введут санкции. А долгов у Беларуси до фига и больше. Ему просто некуда деваться. Тем более, что большинство белорусов за Россию с превеликим удовольствием. Для нас, понятное дело, это очень скверно. "Маємо те, що маємо".
В нашей стране хаос и деструкция нарастают. Люблю "Полдень 21 века", но даже у меня оптимистических прогнозов уже нет. Глубина ж*** приближается к Марианской впадине.
Рейтинг ОПЗЖ медленно, но уверенно растет. Рядом – рейтинг Порошенко. Уверен, что и Порошенко, и Медведчук играют одну игру. Кто бы не победил на (досрочных) президентских выборах, они объединятся и вместе получат большинство президентско-парламентское. ОПЗЖ+ЕС нашкребут около 40%, к ним добавится в "ширку" СН с 10-15%. Боюсь, что и наша любимая девушка будет "ширку" ситуационно поддерживать. Пример с Ляшко тому подтверждением.
А там останется один шаг до СССР-2: Россия+Беларусь+Украина. Причем, поглощение Украины будет идти мирным путем через углубление экономических связей. Когда российские олигархи увидят, что Украина "все", сюда войдут их деньги. Произойдет скупка земли, остатков госпредприятий и новый передел собственности.
Наша молодежь поголовно уедет на Запад, включая старшее поколение из тех, кто что-то умеет делать головой или руками. Будет, как сейчас в селах: остаются только те, кто не смог пристроиться в городах. Остальные граждане Украины (50+) махнут на все рукой и отправятся во внутреннюю эмиграцию.
Буржуи пожмут плечами — мол, как хотите. СССР-2 станет поставщиком для Запада человеческих и природных ресурсов. Понятное дело, что СССР-2 в научно-техническом прогрессе будет крепко отставать от буржуев. Ну, хотя бы потому, что молодые инженеры и ученые свалят на "багатші села", а старые отправятся в мир иной.
Лет через 10-20 разрыв станет непреодолимым. И пропасть будет стремительно нарастать, когда у буржуев образуется Новый мировой порядок. Именно тот, о котором мы планировали планы у нас и который позволит максимально реализовываться людям как творцам.
Точкой кристаллизации новой цивилизации станет не Украина, но другая недоразвитая страна из подконтрольных Западу, на территории которой они и проведут социально-политический эксперимент. (Возможно, штат в Америке объявят Территорией опережающего развития.) И по результатам эксперимента построят новое всечеловеческое государство. И передадут привет Дацюку. А может даже пригласят его читать лекции. ))) "Вот только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе". (с) ))))".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Можно соглашаться можно нет но факт остаётся фактом, и тем, что вся шелупонь дорвавшаяся до власти форсирует продажу Украины - всё сростается с таким прогнозом:
"Поглощение Украины будет идти мирным путем через углубление экономических связей.
Вот о чем я постоянно и пишу, что давно пора прекращать торговлю на крови с Россией. Непонятно куда смотрят все патриоты, активисты, волонтеры, ветераны,....и те же спецслужбы и таможня.
При чем Россия как была так и осталась одним из крупнейших торговых партнеров и это без учета закупки российских товаров через посредников типа Словакии, Польши, Беларуссии и др. газо-негфе-угле гигантов, которые сами для себя покупают эти товары.
Востаннє редагувалось Lion+ в Нед 16 сер, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.