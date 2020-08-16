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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6518651965206521 Додано: Нед 16 сер, 2020 23:14 Ukrainian

Ты дурак или да?

Хочется жить в иллюзиях оторванным от реальности, ну что же это твой выбор.



Я тебе показал ситуацию с иного ракурса и всё сдулся, начал ярлыки вешать



С такими аргументами далеко не уедишь. Ты дурак или да?Хочется жить в иллюзиях оторванным от реальности, ну что же это твой выбор.Я тебе показал ситуацию с иного ракурса и всё сдулся, начал ярлыки вешатьС такими аргументами далеко не уедишь. Lion+ Повідомлень: 1761 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 23:18 Ukrainian написав: Lion+ написав:

"Поглощение Украины будет идти мирным путем через углубление экономических связей. "Поглощение Украины будет идти мирным путем через углубление экономических связей.



Вот о чем я постоянно и пишу, что давно пора прекращать торговлю на крови с Россией.

Непонятно куда смотрят все патриоты, активисты, волонтеры, ветераны,....и те же спецслужбы и таможня.[/quote]

Ватан пиши жалобы президенту [/quote]

Опять ярлыки .

Если по факту нечего ответить, то лучше молчи-за умного сойдешь.



Я показую бреши, которые народ видит,

поэтому пропаганда не работает.



Невозможно быть одновременно и зависимым и независимым. Это противоречие и ложь, которую видят невооружённым глазом все. Вот о чем я постоянно и пишу, что давно пора прекращать торговлю на крови с Россией.Непонятно куда смотрят все патриоты, активисты, волонтеры, ветераны,....и те же спецслужбы и таможня.[/quote]Ватан пиши жалобы президенту[/quote]Опять ярлыки .Если по факту нечего ответить, то лучше молчи-за умного сойдешь.Я показую бреши, которые народ видит,поэтому пропаганда не работает.Невозможно быть одновременно и зависимым и независимым. Это противоречие и ложь, которую видят невооружённым глазом все. Lion+ Повідомлень: 1761 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 23:20 Kudrjavuy и тем и другим.

Иначе о какой войне может идти речь.



Это как ты начнёшь войну с работодателем или фирмой партнером.

Это нонсенс. Lion+ Повідомлень: 1761 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 23:32 Lion+ написав: Ukrainian

Ты дурак или да?

Хочется жить в иллюзиях оторванным от реальности, ну что же это твой выбор.



Я тебе показал ситуацию с иного ракурса и всё сдулся, начал ярлыки вешать



С такими аргументами далеко не уедишь. Ты дурак или да?Хочется жить в иллюзиях оторванным от реальности, ну что же это твой выбор.Я тебе показал ситуацию с иного ракурса и всё сдулся, начал ярлыки вешатьС такими аргументами далеко не уедишь.

Ничего ты не показываешь

Заезженная пластинка ватанов, если Украина такая независимая почему они газ покупают российский



Пусть раша запрет вводит на продажи газа хунте почему до сих пор с укро фашистами торгуют

Непорядок Ничего ты не показываешьЗаезженная пластинка ватанов, если Украина такая независимая почему они газ покупают российскийПусть раша запрет вводит на продажи газа хунтепочему до сих пор с укро фашистами торгуютНепорядок "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8788 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 625 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6518651965206521 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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