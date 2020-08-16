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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6518651965206521
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:14

Ukrainian
Ты дурак или да?
Хочется жить в иллюзиях оторванным от реальности, ну что же это твой выбор.

Я тебе показал ситуацию с иного ракурса и всё сдулся, начал ярлыки вешать :lol:

С такими аргументами далеко не уедишь.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:18

  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:
"Поглощение Украины будет идти мирным путем через углубление экономических связей.


Вот о чем я постоянно и пишу, что давно пора прекращать торговлю на крови с Россией.
Непонятно куда смотрят все патриоты, активисты, волонтеры, ветераны,....и те же спецслужбы и таможня.[/quote]
Ватан пиши жалобы президенту :lol:[/quote]
Опять ярлыки .
Если по факту нечего ответить, то лучше молчи-за умного сойдешь.

Я показую бреши, которые народ видит,
поэтому пропаганда не работает.

Невозможно быть одновременно и зависимым и независимым. Это противоречие и ложь, которую видят невооружённым глазом все.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:20

Kudrjavuy и тем и другим.
Иначе о какой войне может идти речь.

Это как ты начнёшь войну с работодателем или фирмой партнером.
Это нонсенс.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:32

  Lion+ написав:Ukrainian
Ты дурак или да?
Хочется жить в иллюзиях оторванным от реальности, ну что же это твой выбор.

Я тебе показал ситуацию с иного ракурса и всё сдулся, начал ярлыки вешать :lol:

С такими аргументами далеко не уедишь.

Ничего ты не показываешь
Заезженная пластинка ватанов, если Украина такая независимая почему они газ покупают российский :lol:

Пусть раша запрет вводит на продажи газа хунте :lol: почему до сих пор с укро фашистами торгуют
Непорядок
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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  #<1 ... 6518651965206521
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