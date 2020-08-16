Ukrainian
Ты дурак или да?
Хочется жить в иллюзиях оторванным от реальности, ну что же это твой выбор.
Я тебе показал ситуацию с иного ракурса и всё сдулся, начал ярлыки вешать
С такими аргументами далеко не уедишь.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 сер, 2020 23:14
Ukrainian
Ты дурак или да?
Хочется жить в иллюзиях оторванным от реальности, ну что же это твой выбор.
Я тебе показал ситуацию с иного ракурса и всё сдулся, начал ярлыки вешать
С такими аргументами далеко не уедишь.
Додано: Нед 16 сер, 2020 23:18
Вот о чем я постоянно и пишу, что давно пора прекращать торговлю на крови с Россией.
Непонятно куда смотрят все патриоты, активисты, волонтеры, ветераны,....и те же спецслужбы и таможня.[/quote]
Ватан пиши жалобы президенту [/quote]
Опять ярлыки .
Если по факту нечего ответить, то лучше молчи-за умного сойдешь.
Я показую бреши, которые народ видит,
поэтому пропаганда не работает.
Невозможно быть одновременно и зависимым и независимым. Это противоречие и ложь, которую видят невооружённым глазом все.
Додано: Нед 16 сер, 2020 23:20
Kudrjavuy и тем и другим.
Иначе о какой войне может идти речь.
Это как ты начнёшь войну с работодателем или фирмой партнером.
Это нонсенс.
Додано: Нед 16 сер, 2020 23:32
Ничего ты не показываешь
Заезженная пластинка ватанов, если Украина такая независимая почему они газ покупают российский
Пусть раша запрет вводит на продажи газа хунте почему до сих пор с укро фашистами торгуют
Непорядок
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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