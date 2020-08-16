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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6519652065216522>
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:32

  Lion+ написав:Ukrainian
Ты дурак или да?
Хочется жить в иллюзиях оторванным от реальности, ну что же это твой выбор.

Я тебе показал ситуацию с иного ракурса и всё сдулся, начал ярлыки вешать :lol:

С такими аргументами далеко не уедишь.

Ничего ты не показываешь
Заезженная пластинка ватанов, если Украина такая независимая почему они газ покупают российский :lol:

Пусть раша запрет вводит на продажи газа хунте :lol: почему до сих пор с укро фашистами торгуют
Непорядок
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 01:29

Re: Політичні дискусії

Ну шо там, поводили хороводи бєларуси? :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 01:49

unicdima Ну шо там, поводили хороводи бєларуси? :D

Всё по плану!
Вангуем!
Тихановская - объявляет себя президентом, Запад её признаёт(видимо) и Народные Массы - смогу идти на захват Резиденции Лукашенко!
Обязательно "попа Гапона" и группу поддержки из "второго эшелона" вперёд выставить, в ярких одеждах, чтобы легче попадать снайперам.
далее, дело техники... устроить мордобой с массовыми жертвами, трупов под сотню и факт "Кровавого Луки" - будет налицо для СМИ!
Даже, если демонстранты сами себя будут резать!
Задача - втянуть в конфликт Россию!

Далее, оставить беларусов подыхать в гражданской войне а России - закрыть Северный Поток с помощью санкций!

Выше выделены основные задачи операции "кровавый Лука"
Если что, точка невозврата - пройдена...
Всё, как мы и оговаривали здесь, пару дней назад.
Чётко по методичке работают, славяне предсказуемы! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 02:00

  Replay написав:
unicdima Ну шо там, поводили хороводи бєларуси? :D

Всё по плану!
Вангуем!
Тихановская - объявляет себя президентом, Запад её признаёт(видимо) и Народные Массы - смогу идти на захват Резиденции Лукашенко!
Обязательно "попа Гапона" и группу поддержки из "второго эшелона" вперёд выставить, в ярких одеждах, чтобы легче попадать снайперам.
далее, дело техники... устроить мордобой с массовыми жертвами, трупов под сотню и факт "Кровавого Луки" - будет налицо для СМИ!
Даже, если демонстранты сами себя будут резать!
Задача - втянуть в конфликт Россию!

Далее, оставить беларусов подыхать в гражданской войне а России - закрыть Северный Поток с помощью санкций!

Выше выделены основные задачи операции "кровавый Лука"
Если что, точка невозврата - пройдена...
Всё, как мы и оговаривали здесь, пару дней назад.
Чётко по методичке работают, славяне предсказуемы! :D

На Запад сейчас уже никто не обращает внимания, примеры Сирии и Венесуэлы тому подтверждением, все уже поняли, что сегодняшний Запад это сцыкливые балаболы.
Я особо не вникал в ситуацию, но мне кажется, что радикализацией там занимаются пророссийские титушки, задача России протестами заставить Лукашенка уйти под защиту России.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 02:11

zРадио
Поскольку у нынешнего руководства федерации ослабление Украины - стратегический приоритет, ради этого они готовы и к собственному ущербу, лишь бы наш ущерб был выше.


Не так. "Они" - заинтересованы в поставках газа, вот в сев. потоке.
Ихни олигархи, спонсирующие власть - бабло рубят, не более того.

Что касается закупок газа и пр. у врагов, тут всё несколько сложнее и в тоже время -Проще!
Во время Второй Мировой Войны, не секрет, что американские(и не только) банкиры, промышленники... помогали Гитлеру, с которым воевали простые американцы.
Это - капитализм, он так устроен.




Наверху, свои схемы и свои договорённости.
То, что мы закупаем рашенский газ в Европе, не делает этот газ европейским, бабло в итоге в рашу попадает.
Мы можем покупать китайский авто, а сталь его кузова, может быть рашенской

Капитализм, глобализация...
Востаннє редагувалось Replay в Пон 17 сер, 2020 02:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 02:33

unicdima
Я особо не вникал в ситуацию, но мне кажется, что радикализацией там занимаются пророссийские титушки, задача России протестами заставить Лукашенка уйти под защиту России.

Уже, не так.
Беларусы -пролетарии, глубоко верующие, привыкшие работать, а не в шахматы играть.

На них легко воздействовать НЛП, давить на совесть, сострадание...типа «детей бьют» и пр.
Ну и...Коллективизм, простите...стадность, вспомните «рабочие кварталы»!
Если модным выставляется поддерживать шепелявую училку(с харизмой кухарки), то они следуют моде и...ещё вчера, голосовавшие «против всех», будут требовать Свету в Прызыденты!
То, что Света ВВП(валовый продукт) от путена не отличит, колхозников не смущает!
Чабана в Отаманы, Светку в Президенты, дворничиху в Министры обороны
Короче, пролетариат...он такой вот. :D
Пролетарии, всегда в пролёте, их легко лохонуть, ну и сейчас, их сожгут в войне за европейский рынок энергоресурсов.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 07:50

  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:Ukrainian
Ты дурак или да?
Хочется жить в иллюзиях оторванным от реальности, ну что же это твой выбор.

Я тебе показал ситуацию с иного ракурса и всё сдулся, начал ярлыки вешать :lol:

С такими аргументами далеко не уедишь.

Ничего ты не показываешь
Заезженная пластинка ватанов, если Украина такая независимая почему они газ покупают российский :lol:

Пусть раша запрет вводит на продажи газа хунте :lol: почему до сих пор с укро фашистами торгуют
Непорядок




Понятно кто тут вата и кто за торговлю на крови и сохранение торговых связей с Россией.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 08:25

  Lion+ написав:Понятно кто тут вата и кто за торговлю на крови и сохранение торговых связей с Россией.

Та заспокойся ти з цією "торговлей на крови". Скільки можна ці заїжджені штампи юзати?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 08:32

Самий більший прикол - що Лука допустив ту саму помилку що і Яник. Просто один в один.
Яник - побив студентів -> отримав масовий протест.
Лука - дуже жорстоко побив людей у перші дні фактично безневинних протестів -> отримав масовий протест + можливі страйки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 08:46

  unicdima написав:Ну шо там, поводили хороводи бєларуси? :D

Начали бездельничать.Страйк так страйк.Это назовут "Белой революцией"
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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