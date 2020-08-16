Додано: Пон 17 сер, 2020 02:11

Поскольку у нынешнего руководства федерации ослабление Украины - стратегический приоритет, ради этого они готовы и к собственному ущербу, лишь бы наш ущерб был выше.

Не так. "Они" - заинтересованы в поставках газа, вот в сев. потоке.Ихни олигархи, спонсирующие власть - бабло рубят, не более того.Что касается закупок газа и пр. у врагов, тут всё несколько сложнее и в тоже время -Проще!Во время Второй Мировой Войны, не секрет, что американские(и не только) банкиры, промышленники... помогали Гитлеру, с которым воевали простые американцы.Это - капитализм, он так устроен.Наверху, свои схемы и свои договорённости.То, что мы закупаем рашенский газ в Европе, не делает этот газ европейским, бабло в итоге в рашу попадает.Мы можем покупать китайский авто, а сталь его кузова, может быть рашенскойКапитализм, глобализация...