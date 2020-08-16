(О РБнр см. на
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 сер, 2020 08:49
Интересно, а кого считает выигравшим выборы Президента Беларуси самое старое действующее «правительство в изгнании» "Рада Белорусской народной республики"?
(О РБнр см. на
Додано: Пон 17 сер, 2020 08:51
Ивонку)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 17 сер, 2020 09:02
Страйком багато не на протестуєш.
На місці Лукашенко я дав би їм можливість страйкувати, але по кзоту звільняв поступово, дав би можливість водити хороводи та співати сумних пісень і гімн раз по десять на день
Але відслідковувати появу організаторів, можливих лідерів та їх саджати, щоб не з`явився білоруський Парасюк
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 17 сер, 2020 09:06
Додано: Пон 17 сер, 2020 09:20
Так і буде.
Лука просто скаже - страйкуєте - не буде вам пенсій, зарплат і т.д. Страйкуйте собі дальше... Я б так і робив.
Судячи з того як розвиваються події - Лука знову допустив велику помилку - жорстоко побив людей, безневинних фактично.
Ще пару помилок і білети на Ростов треба купляти.
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