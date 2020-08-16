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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6519652065216522
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 08:49

Интересно, а кого считает выигравшим выборы Президента Беларуси самое старое действующее «правительство в изгнании» "Рада Белорусской народной республики"?

(О РБнр см. на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BA%D0%B8)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 08:51

  yanyura написав:Интересно, а кого считает выигравшим выборы Президента Беларуси самое старое действующее «правительство в изгнании» "Рада Белорусской народной республики"?

(О РБнр см. на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BA%D0%B8)

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Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:02

  Мизантрóп написав:
  unicdima написав:Ну шо там, поводили хороводи бєларуси? :D

Начали бездельничать.Страйк так страйк.Это назовут "Белой революцией"

Страйком багато не на протестуєш.
На місці Лукашенко я дав би їм можливість страйкувати, але по кзоту звільняв поступово, дав би можливість водити хороводи та співати сумних пісень і гімн раз по десять на день :D
Але відслідковувати появу організаторів, можливих лідерів та їх саджати, щоб не з`явився білоруський Парасюк :D
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:06

  andrijk777 написав:
  Lion+ написав:Понятно кто тут вата и кто за торговлю на крови и сохранение торговых связей с Россией.

Та заспокойся ти з цією "торговлей на крови". Скільки можна ці заїжджені штампи юзати?


Как можно об этом молчать пока продолжается финансирование Путина?
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:20

  unicdima написав:
  Мизантрóп написав:
  unicdima написав:Ну шо там, поводили хороводи бєларуси? :D

Начали бездельничать.Страйк так страйк.Это назовут "Белой революцией"

Страйком багато не на протестуєш.
На місці Лукашенко я дав би їм можливість страйкувати, але по кзоту звільняв поступово, дав би можливість водити хороводи та співати сумних пісень і гімн раз по десять на день :D
Але відслідковувати появу організаторів, можливих лідерів та їх саджати, щоб не з`явився білоруський Парасюк :D

Так і буде.
Лука просто скаже - страйкуєте - не буде вам пенсій, зарплат і т.д. Страйкуйте собі дальше... Я б так і робив.
Судячи з того як розвиваються події - Лука знову допустив велику помилку - жорстоко побив людей, безневинних фактично.
Ще пару помилок і білети на Ростов треба купляти.
andrijk777
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