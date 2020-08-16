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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 сер, 2020 13:53
Re: Політичні дискусії
Далее обсуждение ситуцации в Беларуси тут: Політична ситуація в Білорусі
Додано: Пон 17 сер, 2020 14:10
#Сплетни
Пошли сплетни, что на ноябрь месяц актив Порошенко готовит массовые протесты по всей стране.
У Порошенко понимают, что рейтинг власти будет падать, фиаско, которое получит Слуга Народа на местных выборах, будет «козырем» в руках Порошенко против Президента, а экономический кризис, который усугубится коронавирусом, только подогреет протестные настроения, которыми надо будет только воспользоваться.
Осень будет «жаркой».
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 17 сер, 2020 14:31
Faceless
Спасибо!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:21
і шо воно йому дасть?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:26
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 17 сер, 2020 16:04
По многим позициям в экономике, критические состояние достигло апогея.
Добавляет неурожай и "кризис огородов" - вызванный весенним карантином. Хотя лично у меня вызывает дикое опасение не переваренное населением введение налога под предлогом социальной справедливости на каждую сельскую курицу(словно сознательно вызвать отторжение у обездоленных)...
Отсутствует само состояние понимания у сегодняшних: https://news.finance.ua/ua/news/-/47662 ... -2030-roku
"Экономического развития", как и "экономики Государства". А ведь каждый населённый пункт Украины имел.... свои перспективы - к чему идём?
Согласно доступной информации уряд спасения будет: в "объединенных националистах".
- ????
Вопросов больше, чем ответов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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