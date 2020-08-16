RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6481648264836484
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:53

Re: Політичні дискусії

Далее обсуждение ситуцации в Беларуси тут: Політична ситуація в Білорусі
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27751
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1172 раз.
Подякували: 6637 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:10

#Сплетни
Пошли сплетни, что на ноябрь месяц актив Порошенко готовит массовые протесты по всей стране.
У Порошенко понимают, что рейтинг власти будет падать, фиаско, которое получит Слуга Народа на местных выборах, будет «козырем» в руках Порошенко против Президента, а экономический кризис, который усугубится коронавирусом, только подогреет протестные настроения, которыми надо будет только воспользоваться.
Осень будет «жаркой».

https://t.me/ZE_kartel/1768
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12256
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7080 раз.
Подякували: 3243 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:31

Faceless
Спасибо!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8368
З нами з: 20.09.12
Подякував: 684 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:21

  Вкладчик1234 написав:#Сплетни
Пошли сплетни, что на ноябрь месяц актив Порошенко готовит массовые протесты по всей стране.
У Порошенко понимают, что рейтинг власти будет падать, фиаско, которое получит Слуга Народа на местных выборах, будет «козырем» в руках Порошенко против Президента, а экономический кризис, который усугубится коронавирусом, только подогреет протестные настроения, которыми надо будет только воспользоваться.
Осень будет «жаркой».

https://t.me/ZE_kartel/1768

і шо воно йому дасть?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21069
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1151 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:26

  Kudrjavuy написав:Faceless
Спасибо!

За що спасібо?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 702
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:04

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:#Сплетни
Пошли сплетни, что на ноябрь месяц актив Порошенко готовит массовые протесты по всей стране.
У Порошенко понимают, что рейтинг власти будет падать, фиаско, которое получит Слуга Народа на местных выборах, будет «козырем» в руках Порошенко против Президента, а экономический кризис, который усугубится коронавирусом, только подогреет протестные настроения, которыми надо будет только воспользоваться.
Осень будет «жаркой».

https://t.me/ZE_kartel/1768

і шо воно йому дасть?

По многим позициям в экономике, критические состояние достигло апогея.
Добавляет неурожай и "кризис огородов" - вызванный весенним карантином. Хотя лично у меня вызывает дикое опасение не переваренное населением введение налога под предлогом социальной справедливости на каждую сельскую курицу(словно сознательно вызвать отторжение у обездоленных)...

Отсутствует само состояние понимания у сегодняшних: https://news.finance.ua/ua/news/-/47662 ... -2030-roku
"Экономического развития", как и "экономики Государства". А ведь каждый населённый пункт Украины имел.... свои перспективы - к чему идём?
Согласно доступной информации уряд спасения будет: в "объединенных националистах".
https://www.rbc.ua/rus/news/rosh-prizva ... 81889.html
- ????
Вопросов больше, чем ответов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8368
З нами з: 20.09.12
Подякував: 684 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6481648264836484
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.