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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6482648364846485
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 19:39

  detroytred написав:Вот смотрю на Ю.Корею (чеболи - фпг семейные, почти наши олигархи; народ с паталогической тягой к совковой уравниловка; нахождение между противоборствующими; агрессивный сосед под боком; даже диктатор на этапе развития; госконтроль сильнейший над корпорациями; и т.д.).
И тем не менее развитие и развитие.
В основе которого:
Сегодня мы имеем прекрасную экономику, но чтобы иметь средний достаток, требуется сил не меньше, чем в те времена, когда Корея была страной третьего мира.


Цитата из приведенной вами ссылки:
Пак Чжон Хи считал, что ради экономической модернизации можно пожертвовать многими гражданскими свободами и некоторыми гражданами Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images/Fotobank

Человеческий ресурс Пак Чжон Хи достался стоящий. Высокая трудовая культура в Юго-Восточной Азии существовала всегда... Она формировалась тысячелетиями благодаря тому, что тонна риса, выращенная в этом малопригодном для земледелия регионе, — это отнюдь не фунт изюма и даже не тонна пшеницы. Результат — высочайшая производительность труда, при этом труда организованного и группового.

«Кроме того, в Юго-Восточной Азии сформировалось особое отношение к государству. Для русского и е­вропейского крестьянина государство — это все-таки паразит: приезжают, налоги требуют, а что взамен дают, непонятно. Отношение восточноазиатское — другое, там есть восприятие государства, во-первых, как социальной ценности, силы, которая обеспечивает стабильность в стране, и, во-вторых, как организатора экономической жизни.


Поэтому не тычьте ссылками на ваши любимые чеболи.
Это другая цивилизация. Для нас - как инопланетяне.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 19:41

  Вкладчик1234 написав:
Вот это карьерный взлёт у парня. Вадим Титушко теперь при должности. Может куда-то ещё и на местных выборах пойдёт? В мэры или в депутаты горсовета для начала? Как знать.

https://t.me/stranaua/7188

В Украине может и президентом стать :)

Конечно, свой в доску парень, не барыга, не олигарх.
Чего еще народу люмпенов надо?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 19:43

  Вкладчик1234 написав:#Сплетни
Пошли сплетни, что на ноябрь месяц актив Порошенко готовит массовые протесты по всей стране.
У Порошенко понимают, что рейтинг власти будет падать, фиаско, которое получит Слуга Народа на местных выборах, будет «козырем» в руках Порошенко против Президента, а экономический кризис, который усугубится коронавирусом, только подогреет протестные настроения, которыми надо будет только воспользоваться.
Осень будет «жаркой».

Да-да, путч уже был, теперь массовые протесты :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 19:46

  Starikan написав:
  detroytred написав:Вот смотрю на Ю.Корею (чеболи - фпг семейные, почти наши олигархи; народ с паталогической тягой к совковой уравниловка; нахождение между противоборствующими; агрессивный сосед под боком; даже диктатор на этапе развития; госконтроль сильнейший над корпорациями; и т.д.).
И тем не менее развитие и развитие.
В основе которого:
Сегодня мы имеем прекрасную экономику, но чтобы иметь средний достаток, требуется сил не меньше, чем в те времена, когда Корея была страной третьего мира.


Цитата из приведенной вами ссылки:
Пак Чжон Хи считал, что ради экономической модернизации можно пожертвовать многими гражданскими свободами и некоторыми гражданами Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images/Fotobank

Человеческий ресурс Пак Чжон Хи достался стоящий. Высокая трудовая культура в Юго-Восточной Азии существовала всегда... Она формировалась тысячелетиями благодаря тому, что тонна риса, выращенная в этом малопригодном для земледелия регионе, — это отнюдь не фунт изюма и даже не тонна пшеницы. Результат — высочайшая производительность труда, при этом труда организованного и группового.

«Кроме того, в Юго-Восточной Азии сформировалось особое отношение к государству. Для русского и е­вропейского крестьянина государство — это все-таки паразит: приезжают, налоги требуют, а что взамен дают, непонятно. Отношение восточноазиатское — другое, там есть восприятие государства, во-первых, как социальной ценности, силы, которая обеспечивает стабильность в стране, и, во-вторых, как организатора экономической жизни.


Поэтому не тычьте ссылками на ваши любимые чеболи.
Это другая цивилизация. Для нас - как инопланетяне.

Ну дык, он же хочет получать, а не зарабатывать
Он не хочет выращивать рис на малопригодных землях, он хочет его получать, а ещё лучше - распределять выращенный рис между другими
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 19:56

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-08-07

2) Кравчук назвал возможную альтернативу для Киева на случай провала переговоров по Донбассу
В случае, если переговоры по Донбассу в формате Трехсторонней контактной группы зайдут в тупик, украинская сторона может инициировать подписание нового Будапештского меморандума

WTF ???

Столкнулся с интересной информацией по поводу Кравчука и процессов с его участием в Минске датированное 16м годом.
https://youtu.be/7TDuTTn_k6g
Крючков у Гордона.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:05

Kudrjavuy
Я тебе давно сказал:- иди на хрен!
Не лепи свои высеры к моим постам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:27

За кого кияни готові голосувати на виборах мера.

Серед кандидатів на посаду міського голови лідирує Віталій Кличко, він набрав би на виборах 45,2% голосів. За ним слідують: Олександр Попов (8,6%), Андрій Пальчевський (5,5%), Сергій Притула (3,6%), Олексій Кучеренко (2,9%), Юрій Левченко (2,9%), Микола Томенко (1,4%). Решта кандидатів набрали б менше ніж 1% голосів кожний. Проголосували б за іншого кандидата 15,1%. Не визначилися з відповіддю 2.6% респондентів, а не підуть на вибори 6%.

Анекдот: пост Добкина на ФБ о его участии и комменты к нему :lol:
Жаль, ссылку на ФБ не получается сделать, но ролик оттуда есть и здесь:
https://tsn.ua/kyiv/vibori-mera-kiyeva- ... 85390.html
Lady_N
 
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