Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Вот смотрю на Ю.Корею (чеболи - фпг семейные, почти наши олигархи; народ с паталогической тягой к совковой уравниловка; нахождение между противоборствующими; агрессивный сосед под боком; даже диктатор на этапе развития; госконтроль сильнейший над корпорациями; и т.д.). И тем не менее развитие и развитие. В основе которого: Сегодня мы имеем прекрасную экономику, но чтобы иметь средний достаток, требуется сил не меньше, чем в те времена, когда Корея была страной третьего мира.
Цитата из приведенной вами ссылки:
Пак Чжон Хи считал, что ради экономической модернизации можно пожертвовать многими гражданскими свободами и некоторыми гражданами Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images/Fotobank
Человеческий ресурс Пак Чжон Хи достался стоящий. Высокая трудовая культура в Юго-Восточной Азии существовала всегда... Она формировалась тысячелетиями благодаря тому, что тонна риса, выращенная в этом малопригодном для земледелия регионе, — это отнюдь не фунт изюма и даже не тонна пшеницы. Результат — высочайшая производительность труда, при этом труда организованного и группового.
«Кроме того, в Юго-Восточной Азии сформировалось особое отношение к государству. Для русского и европейского крестьянина государство — это все-таки паразит: приезжают, налоги требуют, а что взамен дают, непонятно. Отношение восточноазиатское — другое, там есть восприятие государства, во-первых, как социальной ценности, силы, которая обеспечивает стабильность в стране, и, во-вторых, как организатора экономической жизни.
Поэтому не тычьте ссылками на ваши любимые чеболи. Это другая цивилизация. Для нас - как инопланетяне.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Вкладчик1234 написав:#Сплетни Пошли сплетни, что на ноябрь месяц актив Порошенко готовит массовые протесты по всей стране. У Порошенко понимают, что рейтинг власти будет падать, фиаско, которое получит Слуга Народа на местных выборах, будет «козырем» в руках Порошенко против Президента, а экономический кризис, который усугубится коронавирусом, только подогреет протестные настроения, которыми надо будет только воспользоваться. Осень будет «жаркой».
Да-да, путч уже был, теперь массовые протесты
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
detroytred написав:Вот смотрю на Ю.Корею (чеболи - фпг семейные, почти наши олигархи; народ с паталогической тягой к совковой уравниловка; нахождение между противоборствующими; агрессивный сосед под боком; даже диктатор на этапе развития; госконтроль сильнейший над корпорациями; и т.д.). И тем не менее развитие и развитие. В основе которого: Сегодня мы имеем прекрасную экономику, но чтобы иметь средний достаток, требуется сил не меньше, чем в те времена, когда Корея была страной третьего мира.
Цитата из приведенной вами ссылки:
Пак Чжон Хи считал, что ради экономической модернизации можно пожертвовать многими гражданскими свободами и некоторыми гражданами Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images/Fotobank
Человеческий ресурс Пак Чжон Хи достался стоящий. Высокая трудовая культура в Юго-Восточной Азии существовала всегда... Она формировалась тысячелетиями благодаря тому, что тонна риса, выращенная в этом малопригодном для земледелия регионе, — это отнюдь не фунт изюма и даже не тонна пшеницы. Результат — высочайшая производительность труда, при этом труда организованного и группового.
«Кроме того, в Юго-Восточной Азии сформировалось особое отношение к государству. Для русского и европейского крестьянина государство — это все-таки паразит: приезжают, налоги требуют, а что взамен дают, непонятно. Отношение восточноазиатское — другое, там есть восприятие государства, во-первых, как социальной ценности, силы, которая обеспечивает стабильность в стране, и, во-вторых, как организатора экономической жизни.
Поэтому не тычьте ссылками на ваши любимые чеболи. Это другая цивилизация. Для нас - как инопланетяне.
Ну дык, он же хочет получать, а не зарабатывать Он не хочет выращивать рис на малопригодных землях, он хочет его получать, а ещё лучше - распределять выращенный рис между другими
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
В случае, если переговоры по Донбассу в формате Трехсторонней контактной группы зайдут в тупик, украинская сторона может инициировать подписание нового Будапештского меморандума
WTF ???
Столкнулся с интересной информацией по поводу Кравчука и процессов с его участием в Минске датированное 16м годом. https://youtu.be/7TDuTTn_k6g Крючков у Гордона.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Серед кандидатів на посаду міського голови лідирує Віталій Кличко, він набрав би на виборах 45,2% голосів. За ним слідують: Олександр Попов (8,6%), Андрій Пальчевський (5,5%), Сергій Притула (3,6%), Олексій Кучеренко (2,9%), Юрій Левченко (2,9%), Микола Томенко (1,4%). Решта кандидатів набрали б менше ніж 1% голосів кожний. Проголосували б за іншого кандидата 15,1%. Не визначилися з відповіддю 2.6% респондентів, а не підуть на вибори 6%.
Байден в свежем интервью сказал, что у него 5 внуков. На самом деле у него семь внуков. Дедуля слабеет еще до выборов, хотя выборы он скорее всего выиграет, но что дальше. Странно в могучей Америке, реально богатой талантами, кто то реально тянет на высший пост человека с проявлениями начинающего Альцгеймера. Зачем?
Lady_N написав:Серед кандидатів на посаду міського голови лідирує Віталій Кличко, він набрав би на виборах 45,2% голосів. За ним слідують: Олександр Попов (8,6%), Андрій Пальчевський (5,5%), Сергій Притула (3,6%), Олексій Кучеренко (2,9%), Юрій Левченко (2,9%), Микола Томенко (1,4%). Решта кандидатів набрали б менше ніж 1% голосів кожний. Проголосували б за іншого кандидата 15,1%. Не визначилися з відповіддю 2.6% респондентів, а не підуть на вибори 6%.
45% готові голосувати за корупціонера, брехуна, кришеватєля борделів і просто аморального типа - цей народ невиліковно хворий.
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