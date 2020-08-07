Вот смотрю на Ю.Корею (чеболи - фпг семейные, почти наши олигархи; народ с паталогической тягой к совковой уравниловка; нахождение между противоборствующими; агрессивный сосед под боком; даже диктатор на этапе развития; госконтроль сильнейший над корпорациями; и т.д.).И тем не менее развитие и развитие.В основе которого:Сегодня мы имеем прекрасную экономику, но чтобы иметь средний достаток, требуется сил не меньше, чем в те времена, когда Корея была страной третьего мира.

Пак Чжон Хи считал, что ради экономической модернизации можно пожертвовать многими гражданскими свободами и некоторыми гражданами Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images/Fotobank



Человеческий ресурс Пак Чжон Хи достался стоящий. Высокая трудовая культура в Юго-Восточной Азии существовала всегда... Она формировалась тысячелетиями благодаря тому, что тонна риса, выращенная в этом малопригодном для земледелия регионе, — это отнюдь не фунт изюма и даже не тонна пшеницы. Результат — высочайшая производительность труда, при этом труда организованного и группового.



«Кроме того, в Юго-Восточной Азии сформировалось особое отношение к государству. Для русского и е­вропейского крестьянина государство — это все-таки паразит: приезжают, налоги требуют, а что взамен дают, непонятно. Отношение восточноазиатское — другое, там есть восприятие государства, во-первых, как социальной ценности, силы, которая обеспечивает стабильность в стране, и, во-вторых, как организатора экономической жизни.