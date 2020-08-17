Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 сер, 2020 16:34
44% доход меньше $205 в месяц
Величие во всей красе
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Додано: Вів 18 сер, 2020 17:11
Ukrainian написав:
44% доход меньше $205 в месяц
Величие во всей красе
І шо?
Зате Крим їхній.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Додано: Вів 18 сер, 2020 17:20
Ukrainian написав:
44% доход меньше $205 в месяц
Величие во всей красе
Русские - отребье, пьянь и голодранцы. Материально, духовно и интеллектуально.
Животные.
Ниже обезъяны.
Libo
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Додано: Вів 18 сер, 2020 17:22
Ukrainian написав:
44% доход меньше $205 в месяц
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Санкции таки полезные.
Schmit
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Додано: Вів 18 сер, 2020 17:41
unicdima написав: Ukrainian написав:
44% доход меньше $205 в месяц
Величие во всей красе
І шо?
Зате Крим їхній.
Як це що?? В Хабаровську вже місяць протестують! МІСЯЦЬ!! Причому там кричать: "Путин - вор".
Ось мені цікаво - зі Східної України на заробітки в Росію ще їздять? Хто там ближче до Расеї живе?
andrijk777
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Додано: Вів 18 сер, 2020 17:50
Ітогі подвєдьом. 2020-08-18
1) Фокин вошел в состав украинской делегации в ТКГ по Донбассу Кравчук назвал основное задание Фокина в переговорах по Донбассу
По словам Кравчука, Фокин будет отвечать за коммуникацию с гражданским обществом ОРДЛО, а привлекли к переговорам его из-за опыта и позиции
2) Россия перебросила на Донбасс боевую технику и беспилотники – разведка
Россия через неподконтрольный Украине участок границы перебросила на Донбасс военную технику и партию беспилотников
Конкретное проявление "желания" мира
3) Правда важнее денег: в МИД обозначили позицию Украины по компенсации за сбитый самолет МАУ
«
Вопрос правды нас волнует гораздо больше, чем вопрос денег. И это не моя позиция, моя прихоть как руководителя делегации, это - требования семей погибших, которые хотят знать, что произошло тогда. Мы ни при каких условиях не согласимся на деньги в обмен на правду», - заявил Енин
Если перевести с дипломатического на нормальный, то с компенсациями ИРАН посылает далеко и надолго
4) Дугарь пытались вручить обвинительный акт с нарушением закона - адвокат
прокурор собирался вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, а также без оценки доказательств защиты, содержащихся в ходатайстве о прекращении дела
Защита Антоненко обнародовала доказательства его непричастности к убийству Шеремета
Соответствующая информация размещена на сайте юридической фирмы "СЕНС Украина", адвокаты которой осуществляют защиту Антоненко
Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт по делу об убийстве Шеремета 5) Против продажи гостиницы "Дніпро" подали сразу четыре иска
Битва за казино
6) Минобразования хочет усилить влияние аттестата на поступление в университеты
"Есть цель - увеличение веса аттестата при поступлении в учреждения высшего образования, а так - увеличение мотивации учеников к обучению в средней школе", - отметил Шкарлет
Возрождение коррупции в школах
7) Скандальная Штепа прорекламировала себя бордами и нарушила закон (фото)
«Подобная реклама нарушает сразу несколько стандартов и принципов
... реклама должна выдаваться на украинском языке ... Во-вторых, такая политическая реклама может иметь признаки преждевременной агитации ... вести предвыборную агитацию можно со следующего дня после того, как партию или кандидата будет зарегистрировано ... И сейчас оказывается ситуация, когда официально кандидат не зарегистрирован, а политическая реклама от этого имени уже ведется»
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Вів 18 сер, 2020 19:30
pesikot написав:
Возрождение коррупции в школах
З 4000$/міс не склалось, то хоч так.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Вів 18 сер, 2020 19:34
Ой+ написав: pesikot написав:
Возрождение коррупции в школах
З 4000$/міс не склалось, то хоч так.
Только у директора школы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Вів 18 сер, 2020 19:37
Schmit
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