Додано: Вів 18 сер, 2020 17:50

По словам Кравчука, Фокин будет отвечать за коммуникацию с гражданским обществом ОРДЛО, а привлекли к переговорам его из-за опыта и позиции

Россия через неподконтрольный Украине участок границы перебросила на Донбасс военную технику и партию беспилотников

«Вопрос правды нас волнует гораздо больше, чем вопрос денег. И это не моя позиция, моя прихоть как руководителя делегации, это - требования семей погибших, которые хотят знать, что произошло тогда. Мы ни при каких условиях не согласимся на деньги в обмен на правду», - заявил Енин

прокурор собирался вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, а также без оценки доказательств защиты, содержащихся в ходатайстве о прекращении дела

Соответствующая информация размещена на сайте юридической фирмы "СЕНС Украина", адвокаты которой осуществляют защиту Антоненко

"Есть цель - увеличение веса аттестата при поступлении в учреждения высшего образования, а так - увеличение мотивации учеников к обучению в средней школе", - отметил Шкарлет

«Подобная реклама нарушает сразу несколько стандартов и принципов

...

реклама должна выдаваться на украинском языке

...

Во-вторых, такая политическая реклама может иметь признаки преждевременной агитации

...

вести предвыборную агитацию можно со следующего дня после того, как партию или кандидата будет зарегистрировано

...

И сейчас оказывается ситуация, когда официально кандидат не зарегистрирован, а политическая реклама от этого имени уже ведется»

Ітогі подвєдьом. 2020-08-18Конкретное проявление "желания" мираЕсли перевести с дипломатического на нормальный, то с компенсациями ИРАН посылает далеко и надолгоБитва за казиноВозрождение коррупции в школах