Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ну це вже за межею. Скільки зусиль було витрачено на Цемаха, а тут зелені цілу групу злили. В результаті Лукашенко виторгував визнання результатів голосування, а ми залишились без козирів. За це точно зелені сядуть, за зраду, як Янукович.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Президент Мали арестован — об этом сообщают СМИ Франции.
Сегодня в Мали произошел военный переворот. Несколько высокопоставленных военных чинов при поддержке армии захватили аэропорт, центральный офис телевидения и первых лиц государства. Ранее сообщалось, что президент Ибрагим Бубакар Кейт скрывался от восставших на военной базе недалеко от столицы.