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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6484648564866487
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:13


Ну це вже за межею. Скільки зусиль було витрачено на Цемаха, а тут зелені цілу групу злили. В результаті Лукашенко виторгував визнання результатів голосування, а ми залишились без козирів.
За це точно зелені сядуть, за зраду, як Янукович.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:44


От кляті свинарчуки, знову все украли.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:10

Президент Мали арестован — об этом сообщают СМИ Франции.

Сегодня в Мали произошел военный переворот. Несколько высокопоставленных военных чинов при поддержке армии захватили аэропорт, центральный офис телевидения и первых лиц государства. Ранее сообщалось, что президент Ибрагим Бубакар Кейт скрывался от восставших на военной базе недалеко от столицы.


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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:12


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unicdima
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