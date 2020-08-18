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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6484648564866487
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:13


Ну це вже за межею. Скільки зусиль було витрачено на Цемаха, а тут зелені цілу групу злили. В результаті Лукашенко виторгував визнання результатів голосування, а ми залишились без козирів.
За це точно зелені сядуть, за зраду, як Янукович.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:44


От кляті свинарчуки, знову все украли.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:10

Президент Мали арестован — об этом сообщают СМИ Франции.

Сегодня в Мали произошел военный переворот. Несколько высокопоставленных военных чинов при поддержке армии захватили аэропорт, центральный офис телевидения и первых лиц государства. Ранее сообщалось, что президент Ибрагим Бубакар Кейт скрывался от восставших на военной базе недалеко от столицы.


https://t.me/breakingmash/19993

По ссылке есть видосик
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:12


Брехня.
Порохаті знову займаються розповсюдженням російських фейків.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:58

  unicdima написав:

Брехня.
Порохаті знову займаються розповсюдженням російських фейків.


Бутусов не зрадник України ,на відміну від типих клоунів.
https://zik.ua/news/politics/v_ofisi_pr ... pvk_978181

Не стидно голосувати було за зрадників? :D
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:19

  Ethereum написав:Бутусов не зрадник України ,на відміну від типих клоунів.
https://zik.ua/news/politics/v_ofisi_pr ... pvk_978181

Не стидно голосувати було за зрадників? :D

Бутусов кончене порохате брехло, який як бачим працює в унісон з російською пропагандою.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:48


Даже на этом форуме разгоняют этот идиотский порохоботский фейк? Вообще-то, борт самолета в чужом аэропорту пользуется экстерриториальностью. Вторжение на борт силовиков и задержание ними пассажиров по международному праву эквивалентно вторжению на территорию иностранного государства и похищению людей.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 00:02

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Даже на этом форуме разгоняют этот идиотский порохоботский фейк? Вообще-то, борт самолета в чужом аэропорту пользуется экстерриториальностью. Вторжение на борт силовиков и задержание ними пассажиров по международному праву эквивалентно вторжению на территорию иностранного государства и похищению людей.

Мінський борт, на території України, посадили б під приводом "інформації" про вибуховий пристрій, на борту літака, далі евакуація, а хто не хоче виходити, той терорист з бомбою.
Це найбільший зелений зашквар.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 00:20

  lapay написав:Мінський борт, на території України, посадили б під приводом "інформації" про вибуховий пристрій, на борту літака, далі евакуація, а хто не хоче виходити, той терорист з бомбою.
Це найбільший зелений зашквар.

Таке фуфло годиться лише для тупих порохатиків.
30 чоловіків які мають бойовий досвід просто не дали б нікому вийти з літака, а штурмувати літак це викликати величезний міжнародний скандал, на таке не пішов би ні один керівник ні одної нашої спецслужби.
Ви кончені брехуни.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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