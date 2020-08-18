Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ну це вже за межею. Скільки зусиль було витрачено на Цемаха, а тут зелені цілу групу злили. В результаті Лукашенко виторгував визнання результатів голосування, а ми залишились без козирів. За це точно зелені сядуть, за зраду, як Янукович.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Президент Мали арестован — об этом сообщают СМИ Франции.
Сегодня в Мали произошел военный переворот. Несколько высокопоставленных военных чинов при поддержке армии захватили аэропорт, центральный офис телевидения и первых лиц государства. Ранее сообщалось, что президент Ибрагим Бубакар Кейт скрывался от восставших на военной базе недалеко от столицы.
Даже на этом форуме разгоняют этот идиотский порохоботский фейк? Вообще-то, борт самолета в чужом аэропорту пользуется экстерриториальностью. Вторжение на борт силовиков и задержание ними пассажиров по международному праву эквивалентно вторжению на территорию иностранного государства и похищению людей.
Tegularius написав:Даже на этом форуме разгоняют этот идиотский порохоботский фейк? Вообще-то, борт самолета в чужом аэропорту пользуется экстерриториальностью. Вторжение на борт силовиков и задержание ними пассажиров по международному праву эквивалентно вторжению на территорию иностранного государства и похищению людей.
Мінський борт, на території України, посадили б під приводом "інформації" про вибуховий пристрій, на борту літака, далі евакуація, а хто не хоче виходити, той терорист з бомбою. Це найбільший зелений зашквар.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Мінський борт, на території України, посадили б під приводом "інформації" про вибуховий пристрій, на борту літака, далі евакуація, а хто не хоче виходити, той терорист з бомбою. Це найбільший зелений зашквар.
Таке фуфло годиться лише для тупих порохатиків. 30 чоловіків які мають бойовий досвід просто не дали б нікому вийти з літака, а штурмувати літак це викликати величезний міжнародний скандал, на таке не пішов би ні один керівник ні одної нашої спецслужби. Ви кончені брехуни.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.