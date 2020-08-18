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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6485648664876488>
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:13


Ну це вже за межею. Скільки зусиль було витрачено на Цемаха, а тут зелені цілу групу злили. В результаті Лукашенко виторгував визнання результатів голосування, а ми залишились без козирів.
За це точно зелені сядуть, за зраду, як Янукович.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:44


От кляті свинарчуки, знову все украли.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:10

Президент Мали арестован — об этом сообщают СМИ Франции.

Сегодня в Мали произошел военный переворот. Несколько высокопоставленных военных чинов при поддержке армии захватили аэропорт, центральный офис телевидения и первых лиц государства. Ранее сообщалось, что президент Ибрагим Бубакар Кейт скрывался от восставших на военной базе недалеко от столицы.


https://t.me/breakingmash/19993

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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:58

  unicdima написав:

Брехня.
Порохаті знову займаються розповсюдженням російських фейків.


Бутусов не зрадник України ,на відміну від типих клоунів.
https://zik.ua/news/politics/v_ofisi_pr ... pvk_978181

Не стидно голосувати було за зрадників? :D
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:48


Даже на этом форуме разгоняют этот идиотский порохоботский фейк? Вообще-то, борт самолета в чужом аэропорту пользуется экстерриториальностью. Вторжение на борт силовиков и задержание ними пассажиров по международному праву эквивалентно вторжению на территорию иностранного государства и похищению людей.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 00:02

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Даже на этом форуме разгоняют этот идиотский порохоботский фейк? Вообще-то, борт самолета в чужом аэропорту пользуется экстерриториальностью. Вторжение на борт силовиков и задержание ними пассажиров по международному праву эквивалентно вторжению на территорию иностранного государства и похищению людей.

Мінський борт, на території України, посадили б під приводом "інформації" про вибуховий пристрій, на борту літака, далі евакуація, а хто не хоче виходити, той терорист з бомбою.
Це найбільший зелений зашквар.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 02:10

  unicdima написав:
  lapay написав:Мінський борт, на території України, посадили б під приводом "інформації" про вибуховий пристрій, на борту літака, далі евакуація, а хто не хоче виходити, той терорист з бомбою.
Це найбільший зелений зашквар.

Таке фуфло годиться лише для тупих порохатиків.
30 чоловіків які мають бойовий досвід просто не дали б нікому вийти з літака, а штурмувати літак це викликати величезний міжнародний скандал, на таке не пішов би ні один керівник ні одної нашої спецслужби.
Ви кончені брехуни.


Брехун це твій президент з агентами фсб
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 06:31

  unicdima написав:

Брехня.
Порохаті знову займаються розповсюдженням російських фейків.

У чому саме брехня? що була спецоперація СБУ, чи що з офісу Зе витекла інформація? чи що Бурба вимагав розслідувати провал спецоперації і його за це звільнили?
Знову порох у всому винен у зелебобіків?
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 19 сер, 2020 08:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:20

  Schmit написав:У чому саме брехня? що була спецоперація СБУ, чи що з офісу Зе витекла інформація?

Не было никакой спецоперации, эту легенду придумали кремлевские пропагандисты и подхватили порохоботы.
Такое в принципе было бы немыслимо. Во-первых - это по-сути было бы актом агрессии против Белоруссии, суверенитет которой распространяется на борт ее самолетов. Во-вторых, Россия бы не "проглотила" похищение своих граждан, реакция была бы наверняка очень бурной, от "симметричных" арестов украинских граждан вплоть до выхода из минских соглашений и возобновления крупномасштабных боевых действий. Если бы идея такой "операции" и пришла в чью-то нездоровую голову, обязанностью Президента и руководства силовых структур было бы это предотвратить.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:33

  Schmit написав:У чому саме брехня? що була спецоперація СБУ, чи що з офісу Зе витекла інформація? чи що Бурба вимагав розслідувати провал спецоперації і його за це звільнили?
Знову порох у всому винен у зелебобіків.

І де хоч один доказ, що така спецоперація була? :D
Як бачим посадка і штурм літака є нереальними.
І що ми маємо в результаті, а ми маємо очевидно російську операцію прикриття для своїх бойовиків і роздмухування цієї дези порохатою пропагандою.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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