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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6485648664876488
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:34

  Schmit написав:У чому саме брехня? що була спецоперація СБУ, чи що з офісу Зе витекла інформація? чи що Бурба вимагав розслідувати провал спецоперації і його за це звільнили?
Знову порох у всому винен у зелебобіків.

І де хоч один доказ, що така спецоперація була? :D
Як бачим посадка і штурм літака є нереальними.
І що ми маємо в результаті, а ми маємо очевидно російську операцію прикриття для своїх бойовиків і роздмухування цієї дези порохатою пропагандою.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:45

  unicdima написав:І де хоч один доказ, що така спецоперація була? :D
Як бачим посадка і штурм літака є нереальними.
І що ми маємо в результаті, а ми маємо очевидно російську операцію прикриття для своїх бойовиків і роздмухування цієї дези порохатою пропагандою.


Зрозуміло, що запис - може бути підробка. Так нехай це встановить розслідування. І не відомо, чому звільнили Бурбу?
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:46

В оккупированном Симферополе на некоторых улицах води уже две недели нет. В окружности тоже не сладко скважины опустошают; в некоторые села воду цистернами уже приходиться подвозить
Ну они говорили хоть камни с неба ...
Сочувствия к предателям нет
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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  #<1 ... 6485648664876488
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