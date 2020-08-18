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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:46
В оккупированном Симферополе на некоторых улицах води уже две недели нет. В окружности тоже не сладко скважины опустошают; в некоторые села воду цистернами уже приходиться подвозить
Ну они говорили хоть камни с неба ...
Сочувствия к предателям нет
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Сер 19 сер, 2020 10:14
Tegularius написав: Schmit написав:
У чому саме брехня? що була спецоперація СБУ, чи що з офісу Зе витекла інформація?
Не было никакой спецоперации, эту легенду придумали кремлевские пропагандисты и подхватили порохоботы.
Такое в принципе было бы немыслимо. Во-первых - это по-сути было бы актом агрессии против Белоруссии, суверенитет которой распространяется на борт ее самолетов. Во-вторых, Россия бы не "проглотила" похищение своих граждан, реакция была бы наверняка очень бурной, от "симметричных" арестов украинских граждан вплоть до выхода из минских соглашений и возобновления крупномасштабных боевых действий. Если бы идея такой "операции" и пришла в чью-то нездоровую голову, обязанностью Президента и руководства силовых структур было бы это предотвратить.
це "немислимо" тому що не вкладається у ваше розуміння що мислимо а що ні? шо ви до того борту причепился? є 1000 і 1 легальна причина посадити борт на шляху слідування і вивести з нього пасажирів в термінал. повідлмолення про замінування, як варіант. все, арешт на території україни, в терміналі. це 1е. по 2е, ніякого "похіщєнія". вони букли б заарештовані на території україни. і частина з цих взагалі мають українські паспорти. це формальна частина. а не формальна - що була б якась спецоперація - так це ж інфо не для всіх, для обраного кола осіб. тільки в оп цього не розуміють. так працюють всі, в т.ч. і наш сусід.
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wild.tomcat
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Додано: Сер 19 сер, 2020 10:46
wild.tomcat написав:
є 1000 і 1 легальна причина посадити борт на шляху слідування і вивести з нього пасажирів в термінал. повідлмолення про замінування, як варіант. все, арешт на території україни, в терміналі. це 1е. по 2е, ніякого "похіщєнія". вони букли б заарештовані на території україни. і частина з цих взагалі мають українські паспорти. це формальна частина.
большего бреда я не читал
учите международное право
и правила поведение пилотов при захвате судна или при заминировании судна
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4e4ensxe
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Додано: Сер 19 сер, 2020 10:46
wild.tomcat написав:
так працюють всі, в т.ч. і наш сусід.
примеры в студию кто так работает кроме пар.ши и штатов
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Додано: Сер 19 сер, 2020 10:57
4e4ensxe написав: wild.tomcat написав:
є 1000 і 1 легальна причина посадити борт на шляху слідування і вивести з нього пасажирів в термінал. повідлмолення про замінування, як варіант. все, арешт на території україни, в терміналі. це 1е. по 2е, ніякого "похіщєнія". вони букли б заарештовані на території україни. і частина з цих взагалі мають українські паспорти. це формальна частина.
большего бреда я не читал
учите международное право
и правила поведение пилотов при захвате судна или при заминировании судна
брєд - це називати брєдом все що не вкладається у ваш світогляд. ну і я навів як приклад, розумієте шо таке приклад? і як по вашому, в момент, коли літак знаходився б десь посередині шляху і хтось на борту повідомив би про замінування чи захват і висував би якісь вимоги - борт повернувся б назад/продовжив б летіти за призначенням, з усіма ризиками, чи намагався б сісти в найближчому аеропорту? якщо це не підходить, то, без сумніву, придумали б іншу причину для посадки.
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wild.tomcat
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Додано: Сер 19 сер, 2020 11:08
wild.tomcat
)))) ну так примеры будут как легально временно угнать самолет)
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Додано: Сер 19 сер, 2020 11:09
wild.tomcat написав:
і як по вашому, в момент, коли літак знаходився б десь посередині шляху і хтось на борту повідомив би про замінування чи захват і висував би якісь вимоги - борт повернувся б назад/продовжив б летіти за призначенням, з усіма ризиками, чи намагався б сісти в найближчому аеропорту?
а вот это приравнивается к международному терроризму и это очень серьезно
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Додано: Сер 19 сер, 2020 11:09
4e4ensxe написав:wild.tomcat
)))) ну так примеры будут как легально временно угнать самолет)
за такими прикладами не до мене, це вам до спецслужб запит подавати треба. там вам пояснять як все зробити.
і, до речі, з якою метою цікавитеся?
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Сер 19 сер, 2020 11:12, всього редагувалось 2 разів.
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wild.tomcat
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Додано: Сер 19 сер, 2020 11:10
wild.tomcat написав: 4e4ensxe написав:wild.tomcat
)))) ну так примеры будут как легально временно угнать самолет)
за такими прикладами не до мене, це вам до спецслужб запит подавати треба. там вам пояснять як все зробити.
бла бла бла
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Додано: Сер 19 сер, 2020 11:16
4e4ensxe написав: wild.tomcat написав: 4e4ensxe написав:wild.tomcat
)))) ну так примеры будут как легально временно угнать самолет)
за такими прикладами не до мене, це вам до спецслужб запит подавати треба. там вам пояснять як все зробити.
бла бла бла
ну нехай буде так, може вас попустить
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wild.tomcat
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