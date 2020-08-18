Tegularius написав:
Не было никакой спецоперации, эту легенду придумали кремлевские пропагандисты и подхватили порохоботы.
Такое в принципе было бы немыслимо. Во-первых - это по-сути было бы актом агрессии против Белоруссии, суверенитет которой распространяется на борт ее самолетов. Во-вторых, Россия бы не "проглотила" похищение своих граждан, реакция была бы наверняка очень бурной, от "симметричных" арестов украинских граждан вплоть до выхода из минских соглашений и возобновления крупномасштабных боевых действий. Если бы идея такой "операции" и пришла в чью-то нездоровую голову, обязанностью Президента и руководства силовых структур было бы это предотвратить.
Підтримую. Хоч "деякі" і називають мене порохоботом.
Додам ще - що ніколи ми не чули про успішні спецоперації СБУ, (за виключенням можливо інтерв'ю Гордона і Гіркіна ). А тут зразу така досить складна операція.
Тим більше "початок операції", тобто дещо вже відбулось, - досить правдоподібний - дійсно можна завербувати вагнерівців. А ось кінець явно придуманий - реально важко заманити їх у Київ + арештувати.
І ще додам - Гордон на 100% підтвердив правдивість спецоперації. Є відео.