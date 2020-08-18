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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6486648764886489 Додано: Сер 19 сер, 2020 11:22 Tegularius написав: Schmit написав: У чому саме брехня? що була спецоперація СБУ, чи що з офісу Зе витекла інформація? У чому саме брехня? що була спецоперація СБУ, чи що з офісу Зе витекла інформація?

Не было никакой спецоперации, эту легенду придумали кремлевские пропагандисты и подхватили порохоботы.

Такое в принципе было бы немыслимо. Во-первых - это по-сути было бы актом агрессии против Белоруссии, суверенитет которой распространяется на борт ее самолетов. Во-вторых, Россия бы не "проглотила" похищение своих граждан, реакция была бы наверняка очень бурной, от "симметричных" арестов украинских граждан вплоть до выхода из минских соглашений и возобновления крупномасштабных боевых действий. Если бы идея такой "операции" и пришла в чью-то нездоровую голову, обязанностью Президента и руководства силовых структур было бы это предотвратить. Не было никакой спецоперации, эту легенду придумали кремлевские пропагандисты и подхватили порохоботы.Такое в принципе было бы немыслимо. Во-первых - это по-сути было бы актом агрессии против Белоруссии, суверенитет которой распространяется на борт ее самолетов. Во-вторых, Россия бы не "проглотила" похищение своих граждан, реакция была бы наверняка очень бурной, от "симметричных" арестов украинских граждан вплоть до выхода из минских соглашений и возобновления крупномасштабных боевых действий. Если бы идея такой "операции" и пришла в чью-то нездоровую голову, обязанностью Президента и руководства силовых структур было бы это предотвратить.

Підтримую. Хоч "деякі" і називають мене порохоботом.

Додам ще - що ніколи ми не чули про успішні спецоперації СБУ, (за виключенням можливо інтерв'ю Гордона і Гіркіна ). А тут зразу така досить складна операція.

Тим більше "початок операції", тобто дещо вже відбулось, - досить правдоподібний - дійсно можна завербувати вагнерівців. А ось кінець явно придуманий - реально важко заманити їх у Київ + арештувати.

І ще додам - Гордон на 100% підтвердив правдивість спецоперації. Є відео. Підтримую. Хоч "деякі" і називають мене порохоботом.Додам ще - що ніколи ми не чули про успішні спецоперації СБУ, (за виключенням можливо інтерв'ю Гордона і Гіркіна). А тут зразу така досить складна операція.Тим більше "початок операції", тобто дещо вже відбулось, - досить правдоподібний - дійсно можна завербувати вагнерівців. А ось кінець явно придуманий - реально важко заманити їх у Київ + арештувати.Є відео. andrijk777

Повідомлень: 2357 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 11:33 Tegularius написав: Schmit написав: У чому саме брехня? що була спецоперація СБУ, чи що з офісу Зе витекла інформація? У чому саме брехня? що була спецоперація СБУ, чи що з офісу Зе витекла інформація?

Не было никакой спецоперации, эту легенду придумали кремлевские пропагандисты и подхватили порохоботы.

Такое в принципе было бы немыслимо. Во-первых - это по-сути было бы актом агрессии против Белоруссии, суверенитет которой распространяется на борт ее самолетов. Во-вторых, Россия бы не "проглотила" похищение своих граждан, реакция была бы наверняка очень бурной, от "симметричных" арестов украинских граждан вплоть до выхода из минских соглашений и возобновления крупномасштабных боевых действий. Если бы идея такой "операции" и пришла в чью-то нездоровую голову, обязанностью Президента и руководства силовых структур было бы это предотвратить. Не было никакой спецоперации, эту легенду придумали кремлевские пропагандисты и подхватили порохоботы.Такое в принципе было бы немыслимо. Во-первых - это по-сути было бы актом агрессии против Белоруссии, суверенитет которой распространяется на борт ее самолетов. Во-вторых, Россия бы не "проглотила" похищение своих граждан, реакция была бы наверняка очень бурной, от "симметричных" арестов украинских граждан вплоть до выхода из минских соглашений и возобновления крупномасштабных боевых действий. Если бы идея такой "операции" и пришла в чью-то нездоровую голову, обязанностью Президента и руководства силовых структур было бы это предотвратить.

Тільки тупенькі боєвики могли повірити, що Роснефть може, через Авізо, наймати охоронників з бойовим досвідом в Україні і Сирії (різний сброд). Так що була спецоперація. І борт би посадили без проблем, і сброд, мовчки, як вівці, пішов би в обмінний фонд. Якщо треба, то білоруський літак садили наші винищувачі.

Що було б потім? Та нічого. В нас би з'явились додадкові козирі в обмінних торгах, а Раша б умилась.

Тільки зелені про..рали цей шанс, за що хтось потім обов'язково сяде. Тільки тупенькі боєвики могли повірити, що Роснефть може, через Авізо, наймати охоронників з бойовим досвідом в Україні і Сирії (різний сброд). Так що була спецоперація. І борт би посадили без проблем, і сброд, мовчки, як вівці, пішов би в обмінний фонд. Якщо треба, то білоруський літак садили наші винищувачі.Що було б потім? Та нічого. В нас би з'явились додадкові козирі в обмінних торгах, а Раша б умилась.Тільки зелені про..рали цей шанс, за що хтось потім обов'язково сяде. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10580 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 12:06



#Раскладка #Слухи

Наш источник в Офисе Президента рассказал нам почему представительства партии Слуга Народа открывают только сейчас, а не сразу после выборов в 2019 году.

Всем внушили, что якобы не успели их создать, но реальность куда более прагматичная.

Проблема в том, что при открытии офисов Слуги Народа в регионах надо было вести коммуникацию с народом и решать проблемы людей на низовом уровне, а это трудоемкая работа с минимальным «хайпом» и позитивом. Политтехнологи поняли, что если открыть их заранее, то это сыграет больше в минус для партии, чем в плюс, поэтому с открытием тянули долго, аж под самые выборы.

Политтехнологи знают, что проще снимать красивые ролики и озвучивать красивые обещания, чем в реальности что-то делать.

https://t.me/legitimniy/4949 Это и так было понятно, что слайдеристы могут только "графики вверх" рисовать и на самокатах кататься Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12284 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7087 раз. Подякували: 3244 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 12:25 Re: Політичні дискусії

https://zaxid.net/zmi_opublikuvali_svid ... i_n1506538 Якщо це ФЕЙК, то чому так раптом товарищ Зе звільнив Начальника ГУР МО В.Бурбу? Цікаво ще і те, що саме факт раптового звільнення В.Бурби ніхто з зелебобіков не спростовує і навіть не коментує. Бонус за оформлення картки:

+ 50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! + 100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 Ethereum Повідомлень: 1278 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 83 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 12:37 andrijk777 написав: (за виключенням можливо інтерв'ю Гордона і Гіркіна (за виключенням можливо інтерв'ю Гордона і Гіркіна



Осилил я это интервью, слишком длинное, ничего особого Гиркин там не сказал, мы добровольцы, Путин не при чём, Путин даже плохой и предатель.

Гиркин давал уже десятки интервью, и ни одного нового факта не сказал.

В чём заключалась спецоперация Гордона или СБУ, которая вроде заявила, что не при чём, непонятно ))) Осилил я это интервью, слишком длинное, ничего особого Гиркин там не сказал, мы добровольцы, Путин не при чём, Путин даже плохой и предатель.Гиркин давал уже десятки интервью, и ни одного нового факта не сказал.В чём заключалась спецоперация Гордона или СБУ, которая вроде заявила, что не при чём, непонятно ))) Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18100 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4361 раз. Подякували: 7053 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 12:40 Ethereum написав: Якщо це ФЕЙК, то чому так раптом товарищ Зе звільнив Начальника ГУР МО В.Бурбу? Цікаво ще і те, що саме факт раптового звільнення В.Бурби ніхто з зелебобіков не спростовує і навіть не коментує.

https://zaxid.net/zmi_opublikuvali_svid ... i_n1506538 Якщо це ФЕЙК, то чому так раптом товарищ Зе звільнив Начальника ГУР МО В.Бурбу? Цікаво ще і те, що саме факт раптового звільнення В.Бурби ніхто з зелебобіков не спростовує і навіть не коментує.

За посиланням:





За його словами, ГУР Міноборони, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора більше року тому почали операцію з розшуку та затримання терористів. У складі групи, яку мали схопити, були люди, ймовірно причетні до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська. Спецслужба завербувала найманців, запропонувавши їм «роботу» від імені російської ПВК МАР з охорони нафтових вишок у Венесуелі. Усього було завербовано 33 людини: 28 із них були терористами, п'ятеро - «випадкові люди», при цьому дев'ятеро мали українське громадянство. Під час вербування, демонструючи свій рівень кваліфікації потенційному роботодавцю, вони дали під запис свідчення про злочини на території України.



За планом, 24 липня групу мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі. 25 липня група мала вилетіти в Туреччину рейсом Мінськ - Стамбул. Під час перельоту літак мав екстрено сісти в одному з українських аеропортів, оскільки агент СБУ, який мав бути на борту, повинен був зімітувати серцевий напад. Під виглядом медпрацівників в літак зайшла би група спецназу і затримала би «вагнерівців».



LB.ua з посиланням на власні джерела пише, що на борту літака з бойовиками повинні були летіти два агенти. Один із них – чоловік із «серцевим нападом», другий – лікар. Перший мав вдати погіршення самопочуття, другий – забезпечити легенду про необхідність термінової посадки в Києві для надання першому медичної допомоги.



24 липня заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. На доповіді були присутні призидент Володимир Зеленський, голова Офісу Андрія Єрмак, перший заступник секретаря РНБО, голова комітету з розвідки Руслан Демченко, заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець, секретар президента Марія Левченко. Після доповіді Єрмак попросив відкласти спецоперацію, посилаючись на те, що операція могла б зірвати обмін полоненими, який готувався у той час, та початок перемир'я. Президент Зеленський наказав перенести операцію на 30 липня.



Однак напередодні рейсу, 29 липня, спецслужби Білорусі затримали всю групу. За два дні Офіс генпрокурора України направив до Білорусі прохання про екстрадиційний арешт затриманих. Відповідь Україна не отримала. Натомість відправила усіх затриманих до Росії.



https://zaxid.net/news/ Про зрив операції повідомив агент НАБУ Євген Шевченко. Згодом з посиланням на власні джерела про це заявив головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.За його словами, ГУР Міноборони, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора більше року тому почали операцію з розшуку та затримання терористів. У складі групи, яку мали схопити, були люди, ймовірно причетні до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська. Спецслужба завербувала найманців, запропонувавши їм «роботу» від імені російської ПВК МАР з охорони нафтових вишок у Венесуелі. Усього було завербовано 33 людини: 28 із них були терористами, п'ятеро - «випадкові люди», при цьому дев'ятеро мали українське громадянство. Під час вербування, демонструючи свій рівень кваліфікації потенційному роботодавцю, вони дали під запис свідчення про злочини на території України.За планом, 24 липня групу мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі. 25 липня група мала вилетіти в Туреччину рейсом Мінськ - Стамбул. Під час перельоту літак мав екстрено сісти в одному з українських аеропортів, оскільки агент СБУ, який мав бути на борту, повинен був зімітувати серцевий напад. Під виглядом медпрацівників в літак зайшла би група спецназу і затримала би «вагнерівців».LB.ua з посиланням на власні джерела пише, що на борту літака з бойовиками повинні були летіти два агенти. Один із них – чоловік із «серцевим нападом», другий – лікар. Перший мав вдати погіршення самопочуття, другий – забезпечити легенду про необхідність термінової посадки в Києві для надання першому медичної допомоги.24 липня заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. На доповіді були присутні призидент Володимир Зеленський, голова Офісу Андрія Єрмак, перший заступник секретаря РНБО, голова комітету з розвідки Руслан Демченко, заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець, секретар президента Марія Левченко. Після доповіді Єрмак попросив відкласти спецоперацію, посилаючись на те, що операція могла б зірвати обмін полоненими, який готувався у той час, та початок перемир'я. Президент Зеленський наказав перенести операцію на 30 липня.Однак напередодні рейсу, 29 липня, спецслужби Білорусі затримали всю групу. За два дні Офіс генпрокурора України направив до Білорусі прохання про екстрадиційний арешт затриманих. Відповідь Україна не отримала. Натомість відправила усіх затриманих до Росії. За посиланням: Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10580 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6486648764886489 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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