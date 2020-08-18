Про зрив операції повідомив агент НАБУ Євген Шевченко. Згодом з посиланням на власні джерела про це заявив головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.За його словами, ГУР Міноборони, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора більше року тому почали операцію з розшуку та затримання терористів. У складі групи, яку мали схопити, були люди, ймовірно причетні до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська. Спецслужба завербувала найманців, запропонувавши їм «роботу» від імені російської ПВК МАР з охорони нафтових вишок у Венесуелі. Усього було завербовано 33 людини: 28 із них були терористами, п'ятеро - «випадкові люди», при цьому дев'ятеро мали українське громадянство. Під час вербування, демонструючи свій рівень кваліфікації потенційному роботодавцю, вони дали під запис свідчення про злочини на території України.За планом, 24 липня групу мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі. 25 липня група мала вилетіти в Туреччину рейсом Мінськ - Стамбул. Під час перельоту літак мав екстрено сісти в одному з українських аеропортів, оскільки агент СБУ, який мав бути на борту, повинен був зімітувати серцевий напад. Під виглядом медпрацівників в літак зайшла би група спецназу і затримала би «вагнерівців».LB.ua з посиланням на власні джерела пише, що на борту літака з бойовиками повинні були летіти два агенти. Один із них – чоловік із «серцевим нападом», другий – лікар. Перший мав вдати погіршення самопочуття, другий – забезпечити легенду про необхідність термінової посадки в Києві для надання першому медичної допомоги.24 липня заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. На доповіді були присутні призидент Володимир Зеленський, голова Офісу Андрія Єрмак, перший заступник секретаря РНБО, голова комітету з розвідки Руслан Демченко, заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець, секретар президента Марія Левченко. Після доповіді Єрмак попросив відкласти спецоперацію, посилаючись на те, що операція могла б зірвати обмін полоненими, який готувався у той час, та початок перемир'я. Президент Зеленський наказав перенести операцію на 30 липня.Однак напередодні рейсу, 29 липня, спецслужби Білорусі затримали всю групу. За два дні Офіс генпрокурора України направив до Білорусі прохання про екстрадиційний арешт затриманих. Відповідь Україна не отримала. Натомість відправила усіх затриманих до Росії.