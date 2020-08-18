Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:12:19, 19 серпня 2020 Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше, коли такі інформаційні «вкиди» мають на меті нанесення шкоди Україні.
Однак, як виняток, зазначаємо – дані стосовно участі СБУ у так званій «вагнерівській спецоперації» є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, більше тижня тому було саме російське видання.
Також заявляємо, що жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах. Тому титрування одного з учасників розмов, як «офіцер СБУ», є домислом та свідомою маніпуляцією.
Ми розуміємо, що ініціатори таких інформаційних «вкидів» діють за логікою «кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою». Тож закликаємо українські ЗМІ та окремих лідерів суспільної думки в гонитві за сенсаціями більш уважно ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн. https://ssu.gov.ua/novyny/shchodo-infor ... soperatsii
Пора за фейки порохоботів саджати.
Віриш куму і бульбашам,які передали в Кремль їх? Ну-ну ,скільки ще таких долярчиків? 10%?
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wild.tomcat написав:є 1000 і 1 легальна причина посадити борт на шляху слідування і вивести з нього пасажирів в термінал. повідлмолення про замінування, як варіант. все, арешт на території україни, в терміналі. це 1е. по 2е, ніякого "похіщєнія". вони букли б заарештовані на території україни. і частина з цих взагалі мають українські паспорти. це формальна частина.
большего бреда я не читал учите международное право и правила поведение пилотов при захвате судна или при заминировании судна
це марно, вони зомбаки. Я вже писав, що це настільки складна спецоперація яка викликала б грандіозний міжнародний скандал і можливо привела до жертв, що ніхто з керівників спецслужб на це не пішов би.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
у вас все зомбаки одни порохоботы другие зеботы и те и те по факту просто бумаго маратели зеленые как и ес совершают одни и теже ошибки. а пока факты в инфо поле остаются - а фактом есть то что мы видим своими глазами а не то что печатают сми
у вас все зомбаки одни порохоботы другие зеботы и те и те по факту просто бумаго маратели зеленые как и ес совершают одни и теже ошибки. а пока факты в инфо поле остаются - а фактом есть то что мы видим своими глазами а не то что печатают сми
Бібікова читайте однокліткові зомбоящики: "У слідчих ДБР є низка кримінальних проваджень, які стосуються як розслідування подій 2013-2014 років, де фігурує (визначення –ред.) Революція Гідності, так і є кримінальні провадження розпочаті за заявами адвокатів AVER LEX (юридична компанія, яка представляє інтереси Януковича –ред.), які стверджують, що мав місце державний переворот
Ethereum написав:У слідчих ДБР є низка кримінальних проваджень, які стосуються як розслідування подій 2013-2014 років, де фігурує (визначення –ред.) Революція Гідності, так і є кримінальні провадження розпочаті за заявами адвокатів AVER LEX (юридична компанія, яка представляє інтереси Януковича –ред.), які стверджують, що мав місце державний переворот
ну и к чему это? всему миру понятно что овощ как и лугабе растреливал свой народ. а то что есть провадження ничего не значит вон на мосийчука было провадження и что?
Ethereum написав:У слідчих ДБР є низка кримінальних проваджень, які стосуються як розслідування подій 2013-2014 років, де фігурує (визначення –ред.) Революція Гідності, так і є кримінальні провадження розпочаті за заявами адвокатів AVER LEX (юридична компанія, яка представляє інтереси Януковича –ред.), які стверджують, що мав місце державний переворот
ну и к чему это? всему миру понятно что овощ как и лугабе растреливал свой народ. а то что есть провадження ничего не значит вон на мосийчука было провадження и что?
Ти не читав ? Перли бібіковщини і файсбучної прокурорші. Ну так справу проти майданівців шиють ці недобитки! Факти фактами зрадник забрався на трон і ми вже рік в розвинутому клоунізмі.
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