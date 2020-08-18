Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6487648864896490 Додано: Сер 19 сер, 2020 15:22 unicdima написав: 12:19, 19 серпня 2020

Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше, коли такі інформаційні «вкиди» мають на меті нанесення шкоди Україні.



Однак, як виняток, зазначаємо – дані стосовно участі СБУ у так званій «вагнерівській спецоперації» є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, більше тижня тому було саме російське видання.



Також заявляємо, що жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах. Тому титрування одного з учасників розмов, як «офіцер СБУ», є домислом та свідомою маніпуляцією.



Ми розуміємо, що ініціатори таких інформаційних «вкидів» діють за логікою «кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою». Тож закликаємо українські ЗМІ та окремих лідерів суспільної думки в гонитві за сенсаціями більш уважно ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн.

https://ssu.gov.ua/novyny/shchodo-infor ... soperatsii



Пора за фейки порохоботів саджати. 12:19, 19 серпня 2020Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше, коли такі інформаційні «вкиди» мають на меті нанесення шкоди Україні.Однак, як виняток, зазначаємо – дані стосовно участі СБУ у так званій «вагнерівській спецоперації» є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, більше тижня тому було саме російське видання.Також заявляємо, що жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах. Тому титрування одного з учасників розмов, як «офіцер СБУ», є домислом та свідомою маніпуляцією.Ми розуміємо, що ініціатори таких інформаційних «вкидів» діють за логікою «кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою». Тож закликаємо українські ЗМІ та окремих лідерів суспільної думки в гонитві за сенсаціями більш уважно ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн.Пора за фейки порохоботів саджати.



Віриш куму і бульбашам,які передали в Кремль їх?

Ну-ну ,скільки ще таких долярчиків? 10%? Віриш куму і бульбашам,які передали в Кремль їх?Ну-ну ,скільки ще таких долярчиків? 10%? Бонус за оформлення картки:

+ 50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! + 100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 Ethereum Повідомлень: 1281 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 83 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 15:28 4e4ensxe написав: wild.tomcat написав: є 1000 і 1 легальна причина посадити борт на шляху слідування і вивести з нього пасажирів в термінал. повідлмолення про замінування, як варіант. все, арешт на території україни, в терміналі. це 1е. по 2е, ніякого "похіщєнія". вони букли б заарештовані на території україни. і частина з цих взагалі мають українські паспорти. це формальна частина. є 1000 і 1 легальна причина посадити борт на шляху слідування і вивести з нього пасажирів в термінал. повідлмолення про замінування, як варіант. все, арешт на території україни, в терміналі. це 1е. по 2е, ніякого "похіщєнія". вони букли б заарештовані на території україни. і частина з цих взагалі мають українські паспорти. це формальна частина.

большего бреда я не читал

учите международное право

и правила поведение пилотов при захвате судна или при заминировании судна большего бреда я не читалучите международное правои правила поведение пилотов при захвате судна или при заминировании судна

це марно, вони зомбаки.

Я вже писав, що це настільки складна спецоперація яка викликала б грандіозний міжнародний скандал і можливо привела до жертв, що ніхто з керівників спецслужб на це не пішов би. це марно, вони зомбаки.Я вже писав, що це настільки складна спецоперація яка викликала б грандіозний міжнародний скандал і можливо привела до жертв, що ніхто з керівників спецслужб на це не пішов би. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 711 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 15:36 unicdima написав: це марно, вони зомбаки. це марно, вони зомбаки.

у вас все зомбаки одни порохоботы другие зеботы и те и те по факту просто бумаго маратели

зеленые как и ес совершают одни и теже ошибки.

а пока факты в инфо поле остаются - а фактом есть то что мы видим своими глазами а не то что печатают сми у вас все зомбаки одни порохоботы другие зеботы и те и те по факту просто бумаго марателизеленые как и ес совершают одни и теже ошибки.а пока факты в инфо поле остаются - а фактом есть то что мы видим своими глазами а не то что печатают сми 4e4ensxe Повідомлень: 1356 З нами з: 11.12.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 15:43 4e4ensxe написав: unicdima написав: це марно, вони зомбаки. це марно, вони зомбаки.

у вас все зомбаки одни порохоботы другие зеботы и те и те по факту просто бумаго маратели

зеленые как и ес совершают одни и теже ошибки.

а пока факты в инфо поле остаются - а фактом есть то что мы видим своими глазами а не то что печатают сми у вас все зомбаки одни порохоботы другие зеботы и те и те по факту просто бумаго марателизеленые как и ес совершают одни и теже ошибки.а пока факты в инфо поле остаются - а фактом есть то что мы видим своими глазами а не то что печатают сми



Бібікова читайте однокліткові зомбоящики:

"У слідчих ДБР є низка кримінальних проваджень, які стосуються як розслідування подій 2013-2014 років, де фігурує (визначення –ред.) Революція Гідності, так і є кримінальні провадження розпочаті за заявами адвокатів AVER LEX (юридична компанія, яка представляє інтереси Януковича –ред.), які стверджують, що мав місце державний переворот



https://www.unn.com.ua/uk/news/1886835- ... i-gidnosti Бібікова читайте однокліткові зомбоящики:"У слідчих ДБР є низка кримінальних проваджень, які стосуються як розслідування подій 2013-2014 років, де фігурує (визначення –ред.) Революція Гідності, так і є кримінальні провадження розпочаті за заявами адвокатів AVER LEX (юридична компанія, яка представляє інтереси Януковича –ред.), які стверджують, що мав місце державний переворот Бонус за оформлення картки:

+ 50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! + 100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 Ethereum Повідомлень: 1281 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 83 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 15:49 Ethereum написав: У слідчих ДБР є низка кримінальних проваджень, які стосуються як розслідування подій 2013-2014 років, де фігурує (визначення –ред.) Революція Гідності, так і є кримінальні провадження розпочаті за заявами адвокатів AVER LEX (юридична компанія, яка представляє інтереси Януковича –ред.), які стверджують, що мав місце державний переворот У слідчих ДБР є низка кримінальних проваджень, які стосуються як розслідування подій 2013-2014 років, де фігурує (визначення –ред.) Революція Гідності, так і є кримінальні провадження розпочаті за заявами адвокатів AVER LEX (юридична компанія, яка представляє інтереси Януковича –ред.), які стверджують, що мав місце державний переворот

ну и к чему это? всему миру понятно что овощ как и лугабе растреливал свой народ.

а то что есть провадження ничего не значит вон на мосийчука было провадження и что? ну и к чему это? всему миру понятно что овощ как и лугабе растреливал свой народ.а то что есть провадження ничего не значит вон на мосийчука было провадження и что? 4e4ensxe Повідомлень: 1356 З нами з: 11.12.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 15:54 4e4ensxe написав: Ethereum написав: У слідчих ДБР є низка кримінальних проваджень, які стосуються як розслідування подій 2013-2014 років, де фігурує (визначення –ред.) Революція Гідності, так і є кримінальні провадження розпочаті за заявами адвокатів AVER LEX (юридична компанія, яка представляє інтереси Януковича –ред.), які стверджують, що мав місце державний переворот У слідчих ДБР є низка кримінальних проваджень, які стосуються як розслідування подій 2013-2014 років, де фігурує (визначення –ред.) Революція Гідності, так і є кримінальні провадження розпочаті за заявами адвокатів AVER LEX (юридична компанія, яка представляє інтереси Януковича –ред.), які стверджують, що мав місце державний переворот

ну и к чему это? всему миру понятно что овощ как и лугабе растреливал свой народ.

а то что есть провадження ничего не значит вон на мосийчука было провадження и что? ну и к чему это? всему миру понятно что овощ как и лугабе растреливал свой народ.а то что есть провадження ничего не значит вон на мосийчука было провадження и что?



Ти не читав ? Перли бібіковщини і файсбучної прокурорші.

Ну так справу проти майданівців шиють ці недобитки!

Факти фактами зрадник забрався на трон і ми вже рік в розвинутому клоунізмі. Ти не читав ? Перли бібіковщини і файсбучної прокурорші.Ну так справу проти майданівців шиють ці недобитки!Факти фактами зрадник забрався на трон і ми вже рік в розвинутому клоунізмі. Бонус за оформлення картки:

+ 50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! + 100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 Ethereum Повідомлень: 1281 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 83 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 16:19 Ethereum написав: Ну так справу проти майданівців шиють ці недобитки!

Факти фактами зрадник забрався на трон і ми вже рік в розвинутому клоунізмі. Ну так справу проти майданівців шиють ці недобитки!Факти фактами зрадник забрався на трон і ми вже рік в розвинутому клоунізмі.

ну и пусть шьют, это ж обыкновенный пиар. как и судилище над порохом.

то что зеля на троне - но король то голый. ну и пусть шьют, это ж обыкновенный пиар. как и судилище над порохом.то что зеля на троне - но король то голый. 4e4ensxe Повідомлень: 1356 З нами з: 11.12.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6487648864896490 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор