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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6488648964906491>
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:22

  unicdima написав:12:19, 19 серпня 2020
Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше, коли такі інформаційні «вкиди» мають на меті нанесення шкоди Україні.

Однак, як виняток, зазначаємо – дані стосовно участі СБУ у так званій «вагнерівській спецоперації» є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, більше тижня тому було саме російське видання.

Також заявляємо, що жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах. Тому титрування одного з учасників розмов, як «офіцер СБУ», є домислом та свідомою маніпуляцією.

Ми розуміємо, що ініціатори таких інформаційних «вкидів» діють за логікою «кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою». Тож закликаємо українські ЗМІ та окремих лідерів суспільної думки в гонитві за сенсаціями більш уважно ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн.
https://ssu.gov.ua/novyny/shchodo-infor ... soperatsii

Пора за фейки порохоботів саджати.


Віриш куму і бульбашам,які передали в Кремль їх?
Ну-ну ,скільки ще таких долярчиків? 10%? :D
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:28

  4e4ensxe написав:
  wild.tomcat написав:є 1000 і 1 легальна причина посадити борт на шляху слідування і вивести з нього пасажирів в термінал. повідлмолення про замінування, як варіант. все, арешт на території україни, в терміналі. це 1е. по 2е, ніякого "похіщєнія". вони букли б заарештовані на території україни. і частина з цих взагалі мають українські паспорти. це формальна частина.

большего бреда я не читал
учите международное право
и правила поведение пилотов при захвате судна или при заминировании судна

це марно, вони зомбаки.
Я вже писав, що це настільки складна спецоперація яка викликала б грандіозний міжнародний скандал і можливо привела до жертв, що ніхто з керівників спецслужб на це не пішов би.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:36

  unicdima написав:це марно, вони зомбаки.

у вас все зомбаки одни порохоботы другие зеботы и те и те по факту просто бумаго маратели
зеленые как и ес совершают одни и теже ошибки.
а пока факты в инфо поле остаются - а фактом есть то что мы видим своими глазами а не то что печатают сми
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:43

  4e4ensxe написав:
  unicdima написав:це марно, вони зомбаки.

у вас все зомбаки одни порохоботы другие зеботы и те и те по факту просто бумаго маратели
зеленые как и ес совершают одни и теже ошибки.
а пока факты в инфо поле остаются - а фактом есть то что мы видим своими глазами а не то что печатают сми


Бібікова читайте однокліткові зомбоящики: :D
"У слідчих ДБР є низка кримінальних проваджень, які стосуються як розслідування подій 2013-2014 років, де фігурує (визначення –ред.) Революція Гідності, так і є кримінальні провадження розпочаті за заявами адвокатів AVER LEX (юридична компанія, яка представляє інтереси Януковича –ред.), які стверджують, що мав місце державний переворот

https://www.unn.com.ua/uk/news/1886835- ... i-gidnosti
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:49

  Ethereum написав:У слідчих ДБР є низка кримінальних проваджень, які стосуються як розслідування подій 2013-2014 років, де фігурує (визначення –ред.) Революція Гідності, так і є кримінальні провадження розпочаті за заявами адвокатів AVER LEX (юридична компанія, яка представляє інтереси Януковича –ред.), які стверджують, що мав місце державний переворот

ну и к чему это? всему миру понятно что овощ как и лугабе растреливал свой народ.
а то что есть провадження ничего не значит вон на мосийчука было провадження и что?
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:54

  4e4ensxe написав:
  Ethereum написав:У слідчих ДБР є низка кримінальних проваджень, які стосуються як розслідування подій 2013-2014 років, де фігурує (визначення –ред.) Революція Гідності, так і є кримінальні провадження розпочаті за заявами адвокатів AVER LEX (юридична компанія, яка представляє інтереси Януковича –ред.), які стверджують, що мав місце державний переворот

ну и к чему это? всему миру понятно что овощ как и лугабе растреливал свой народ.
а то что есть провадження ничего не значит вон на мосийчука было провадження и что?


Ти не читав ? Перли бібіковщини і файсбучної прокурорші.
Ну так справу проти майданівців шиють ці недобитки!
Факти фактами зрадник забрався на трон і ми вже рік в розвинутому клоунізмі. :D
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:19

  Ethereum написав:Ну так справу проти майданівців шиють ці недобитки!
Факти фактами зрадник забрався на трон і ми вже рік в розвинутому клоунізмі.

ну и пусть шьют, это ж обыкновенный пиар. как и судилище над порохом.
то что зеля на троне - но король то голый.
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:51

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2020-08-19

1) В Кремле заявили о подготовке встречи помощников глав государств "нормандского формата"
Ранее российские государственные информагентства со ссылкой на источник в МИД РФ сообщили, что такая встреча намечена на 28 августа в Париже

2) Лукашенко пригрозил Зеленскому за "разжигание беспорядков" в Беларуси
и другие, и Зеленский ... чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения ... И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков", - заявил Лукашенко

Лука, на фоне протестов, совсем кукухой поехал
И Бубочка, традиционно, промолчит

3) Фокин: Россию надо понять, если б она не захватила Крым, туда бы "пришли" США – видео
На фрагмент интервью, записанного в 2017 году, обратил внимание 24 канал.
...
"Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять, у нее там флот", - сказал он.

И человек с такими мыслями представляет Украину в ТКГ. "Панять и пррастить"

4) Добкин поддержал действия белорусского ОМОНа и Александра Лукашенко (видео)
Экс-нардеп убежден, что жесткие меры властей и правоохранителей якобы позволили спасти государство от внешнего управления

5) Меркель подтвердила, что не звонила к Лукашенко по поводу протестов в Беларуси - СМИ
Еще вчера Лукашенко заявил о якобы разговоре с немецким канцлером. Однако вскоре в правительстве Германии его опровергли

Лука рассказывает о событиях, которых не было. Говорю же, кукуха у него знатно отъехала
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:24

  pesikot написав: 3) Фокин: Россию надо понять, если б она не захватила Крым, туда бы "пришли" США – видео
На фрагмент интервью, записанного в 2017 году, обратил внимание 24 канал.
...
"Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять, у нее там флот", - сказал он.

И человек с такими мыслями представляет Украину в ТКГ. "Панять и пррастить"

Считаю, что он должен быть отдан под суд за госизмену :evil:
Или просто лишен украинского гражданства и депортирован в его любимую Рашку.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:34

  Starikan написав:
  pesikot написав: 3) Фокин: Россию надо понять, если б она не захватила Крым, туда бы "пришли" США – видео
На фрагмент интервью, записанного в 2017 году, обратил внимание 24 канал.
...
"Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять, у нее там флот", - сказал он.

И человек с такими мыслями представляет Украину в ТКГ. "Панять и пррастить"

Считаю, что он должен быть отдан под суд за госизмену :evil:
Или просто лишен украинского гражданства и депортирован в его любимую Рашку.


зараз вас тут закидають тапками як порохобота :D
wild.tomcat
 
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