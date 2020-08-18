Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Семья Жена — Ольга Борисовна Милованова (11 ноября 1921 — 23 июля 2013)[68] — научный работник, 63 года работала инженером в Институте механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, в браке прожили 65 лет.[69][70][71]; дочь — Евгения (1956—2009) — была членом-корреспондентом НАНУ, заведующей лабораторией Института клеточной биологии и генетической инженерии НАНУ[72][73].
Згодом з’явилося відео інтерв'ю зі звільненими найманцями в Росії, які також розповіли про вербування та нібито контракт з компанією МАР. У сюжеті йдеться про те, що квитки на літак вагнерівцям купували в Україні особи із фальшивими іменами, — Лариса Миколаївна та Сергій Петрович: «Ми її ніколи не бачили. Лариса Миколаївна представилася логістом і займалася логістикою — від Москви до Венесуели», — сказав у коментарі Россия-24 звільнений найманець Артем Міляєв «Шаман». Водночас у компанії «Роснефть» заявили про провокацію і зазначили, що люди, названі в матеріалах, не працювали у них.
Видання «Медуза», аналізуючи затриманя вагнерівців, дійшло висновку, що якщо спецоперація, вербування таки були, то виконувалися людьми, яким найманці абсолютно довіряли. Видання наголошує на тому, що нібито компанія, яка здійснювала добір ПВК «МАР» — за даними бази «СПАРК-Інтерфакс» — ліквідована ще у 2018 році. Співбесідники «Медузи» запевняють, що на далеке відрядження під керівництвом «МАР» ніхто з ветеранів «Вагнера» (а саме вони були кістяком мінської групи) не наважився б. Адже двоє, які пробували працювати через «МАР» в Росії, заявили «Медузі», що ті — шахраї, а інші зізналися, що не знають жодного успішного відрядження, організованого через «МАР». Водночас засновник ПВК «МАР» Олексій Марущенко заперечує інформацію про її причетність до операції з вагнерівцями.
І про наслідки зради:
Джерела hromadske у спецслужбах України зазначили, що ймовірно операція готувалася спільно із західними спецслужбами. «Бутусов пише про те, що нібито під час чергової наради 3 серпня Єрмак висловив незадоволення, що інформація щодо провалу з'явилася у наших партнерів зі США. Це можна трактувати так, що операція була спільно з ЦРУ. Тим більше там були і свідки по МН-17. Це колосальний провал, взагалі подібні провали не виносяться на публіку. Але коли суспільна небезпека від замовчування провалу вища за шкоду від розголошення — це необхідно», — зазначив наш співрозмовник, наголошуючи на тому, що саботаж міжнародного розслідування воєнних злочинів проти людства прирівнюється до співучасті.