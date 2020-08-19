Згодом з’явилося відео інтерв'ю зі звільненими найманцями в Росії, які також розповіли про вербування та нібито контракт з компанією МАР. У сюжеті йдеться про те, що квитки на літак вагнерівцям купували в Україні особи із фальшивими іменами, — Лариса Миколаївна та Сергій Петрович: «Ми її ніколи не бачили. Лариса Миколаївна представилася логістом і займалася логістикою — від Москви до Венесуели», — сказав у коментарі Россия-24 звільнений найманець Артем Міляєв «Шаман». Водночас у компанії «Роснефть» заявили про провокацію і зазначили, що люди, названі в матеріалах, не працювали у них.



Видання «Медуза», аналізуючи затриманя вагнерівців, дійшло висновку, що якщо спецоперація, вербування таки були, то виконувалися людьми, яким найманці абсолютно довіряли. Видання наголошує на тому, що нібито компанія, яка здійснювала добір ПВК «МАР» — за даними бази «СПАРК-Інтерфакс» — ліквідована ще у 2018 році. Співбесідники «Медузи» запевняють, що на далеке відрядження під керівництвом «МАР» ніхто з ветеранів «Вагнера» (а саме вони були кістяком мінської групи) не наважився б. Адже двоє, які пробували працювати через «МАР» в Росії, заявили «Медузі», що ті — шахраї, а інші зізналися, що не знають жодного успішного відрядження, організованого через «МАР». Водночас засновник ПВК «МАР» Олексій Марущенко заперечує інформацію про її причетність до операції з вагнерівцями.