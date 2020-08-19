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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6489649064916492>
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:23

Умер Борис Патон. Светлая память!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:54

Володимир Зеленський
...
Мої щирі співчуття родині та близьким Бориса Євгеновича.
...

https://www.facebook.com/zelenskiy95/po ... 3672646326

Семья
Жена — Ольга Борисовна Милованова (11 ноября 1921 — 23 июля 2013)[68] — научный работник, 63 года работала инженером в Институте механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, в браке прожили 65 лет.[69][70][71]; дочь — Евгения (1956—2009) — была членом-корреспондентом НАНУ, заведующей лабораторией Института клеточной биологии и генетической инженерии НАНУ[72][73].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%87

Кому выразил свое соболезнование Зеленский?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:06

  wild.tomcat написав:зараз вас тут закидають тапками як порохобота :D

Starikan'а сложно назвать "порохоботом"
Дай Бог каждому, в такие его года, иметь такой ясный ум и здравый смысл :)
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 19 сер, 2020 20:07, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:07

  yanyura написав:Кому выразил свое соболезнование Зеленский?

Он просто выразил, в никуда
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:22

  zРадио написав:Умер Борис Патон. Светлая память!

Светлая память!
Теперь еще и в науке хаос начнется. Борьба за кресла, за имущество НАНУ и т.д.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:27

  fler написав:
  zРадио написав:Умер Борис Патон. Светлая память!

Светлая память!
Теперь еще и в науке хаос начнется. Борьба за кресла, за имущество НАНУ и т.д.


Бужанский в телеге пишет, что первым претендентом на пост Главы НАН является Лариса Ницой :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

В принципе, кандидатура правильная - очень гармонично вписывается в образ сегодняшней науки и как никто лучше отражает произошедшие в ней за 30 лет изменения...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:46

Re: Політичні дискусії

Про деталі спецоперації:
Згодом з’явилося відео інтерв'ю зі звільненими найманцями в Росії, які також розповіли про вербування та нібито контракт з компанією МАР. У сюжеті йдеться про те, що квитки на літак вагнерівцям купували в Україні особи із фальшивими іменами, — Лариса Миколаївна та Сергій Петрович: «Ми її ніколи не бачили. Лариса Миколаївна представилася логістом і займалася логістикою — від Москви до Венесуели», — сказав у коментарі Россия-24 звільнений найманець Артем Міляєв «Шаман». Водночас у компанії «Роснефть» заявили про провокацію і зазначили, що люди, названі в матеріалах, не працювали у них.

Видання «Медуза», аналізуючи затриманя вагнерівців, дійшло висновку, що якщо спецоперація, вербування таки були, то виконувалися людьми, яким найманці абсолютно довіряли. Видання наголошує на тому, що нібито компанія, яка здійснювала добір ПВК «МАР» — за даними бази «СПАРК-Інтерфакс» — ліквідована ще у 2018 році. Співбесідники «Медузи» запевняють, що на далеке відрядження під керівництвом «МАР» ніхто з ветеранів «Вагнера» (а саме вони були кістяком мінської групи) не наважився б. Адже двоє, які пробували працювати через «МАР» в Росії, заявили «Медузі», що ті — шахраї, а інші зізналися, що не знають жодного успішного відрядження, організованого через «МАР». Водночас засновник ПВК «МАР» Олексій Марущенко заперечує інформацію про її причетність до операції з вагнерівцями.

І про наслідки зради:
Джерела hromadske у спецслужбах України зазначили, що ймовірно операція готувалася спільно із західними спецслужбами. «Бутусов пише про те, що нібито під час чергової наради 3 серпня Єрмак висловив незадоволення, що інформація щодо провалу з'явилася у наших партнерів зі США. Це можна трактувати так, що операція була спільно з ЦРУ. Тим більше там були і свідки по МН-17. Це колосальний провал, взагалі подібні провали не виносяться на публіку. Але коли суспільна небезпека від замовчування провалу вища за шкоду від розголошення — це необхідно», — зазначив наш співрозмовник, наголошуючи на тому, що саботаж міжнародного розслідування воєнних злочинів проти людства прирівнюється до співучасті.

https://hromadske.ua/posts/derzhavna-zr ... prezidenta
Так що це вже міжнарода проблема, чиста зрада, за яку Єрмак і Ко сядуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:01

  lapay написав:Так що це вже міжнарода проблема, чиста зрада, за яку Єрмак і Ко сядуть.


Это никакая не зрада, а предвыборный бредок порохоботов, в подтверждение которому не имеется ни одного факта
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:06

  zРадио написав:Бужанский в телеге пишет, что первым претендентом на пост Главы НАН является Лариса Ницой :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


А Вы зачем чужой бред распространяете? У нас в науке пока еще есть умные люди.
По закону Президента НАНУ будут выбирать из академиков НАНУ. Главные претенденты - Завгородний (нынешний зам.), Семиноженко, Данилишин. Вопрос решается тайным голосованием в НАНУ.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:06

  zРадио написав:
  lapay написав:Так що це вже міжнарода проблема, чиста зрада, за яку Єрмак і Ко сядуть.


Это никакая не зрада, а предвыборный бредок порохоботов, в подтверждение которому не имеется ни одного факта

Что-то порохоботы перемудрили с теориями заговора.
Кто-то вообще верит хотя бы в теоретическую возможность такой "операции"?
Я не верю, что им даже такая мысль может в голову прийти, не то что организовать :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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