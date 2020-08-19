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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6489649064916492 Додано: Сер 19 сер, 2020 21:15 fler написав: zРадио написав: Бужанский в телеге пишет, что первым претендентом на пост Главы НАН является Лариса Ницой

Бужанский в телеге пишет, что первым претендентом на пост Главы НАН является Лариса Ницой



А Вы зачем чужой бред распространяете? А Вы зачем чужой бред распространяете?



Вы просто не в курсе - это не бред, а сатира. Если интересно, почитайте, как эта дама кошмарила НАН и учила академиков "родину любить"...



А что касается моей оценки о падении качества образования и науки - это не в обиду перечисленным вами и многим другим великим ученым. Но они - эпоха уходящая, а не приходящая... увы... Вы просто не в курсе - это не бред, а сатира. Если интересно, почитайте, как эта дама кошмарила НАН и учила академиков "родину любить"...А что касается моей оценки о падении качества образования и науки - это не в обиду перечисленным вами и многим другим великим ученым. Но они - эпоха уходящая, а не приходящая... увы... zРадио

Повідомлень: 7172 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1256 раз. Подякували: 2885 раз. Профіль 6 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 21:23 zРадио написав: Умер Борис Патон. Светлая память! Умер Борис Патон. Светлая память!

Да, хороший был дядька.

Отдавал все силы, чтобы отстоять перед правительствами интересы НАНУ, активно продвигал реформы этой изрядно устаревшей системы. Да, хороший был дядька.Отдавал все силы, чтобы отстоять перед правительствами интересы НАНУ, активно продвигал реформы этой изрядно устаревшей системы. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Starikan 2 Повідомлень: 17531 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1953 раз. Подякували: 2797 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 21:33 zРадио написав: fler написав: zРадио написав: Умер Борис Патон. Светлая память! Умер Борис Патон. Светлая память!

Светлая память!

Теперь еще и в науке хаос начнется. Борьба за кресла, за имущество НАНУ и т.д. Светлая память!Теперь еще и в науке хаос начнется. Борьба за кресла, за имущество НАНУ и т.д.



Бужанский в телеге пишет, что первым претендентом на пост Главы НАН является Лариса Ницой Бужанский в телеге пишет, что первым претендентом на пост Главы НАН является Лариса Ницой

А ты уже спешишь потоптаться на костях Патона

Мерзкий ты презерватив А ты уже спешишь потоптаться на костях ПатонаМерзкий ты презерватив "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5094 З нами з: 31.08.09 Подякував: 337 раз. Подякували: 1046 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 21:40 pesikot написав: А ты уже спешишь потоптаться на костях Патона

Мерзкий ты презерватив А ты уже спешишь потоптаться на костях ПатонаМерзкий ты презерватив



Провокатор, не выйдет у тебя натянуть сову на глобус - не натягивается она здесь! Почтить память ушедшего большого человека - это одно (и я это сделал раньше тебя, хоть это никакое и не соревнование), а высмеять маленького, который пытался прыгать и самоутверждаться за счет большого - совсем другое... Провокатор, не выйдет у тебя натянуть сову на глобус - не натягивается она здесь! Почтить память ушедшего большого человека - это одно (и я это сделал раньше тебя, хоть это никакое и не соревнование), а высмеять маленького, который пытался прыгать и самоутверждаться за счет большого - совсем другое... zРадио

Повідомлень: 7172 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1256 раз. Подякували: 2885 раз. Профіль 6 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 21:52 zРадио написав: pesikot написав: А ты уже спешишь потоптаться на костях Патона

Мерзкий ты презерватив А ты уже спешишь потоптаться на костях ПатонаМерзкий ты презерватив



Провокатор, не выйдет у тебя натянуть сову на глобус - не натягивается она здесь! Почтить память ушедшего большого человека - это одно (и я это сделал раньше тебя, хоть это никакое и не соревнование), а высмеять маленького, который пытался прыгать и самоутверждаться за счет большого - совсем другое... Провокатор, не выйдет у тебя натянуть сову на глобус - не натягивается она здесь! Почтить память ушедшего большого человека - это одно (и я это сделал раньше тебя, хоть это никакое и не соревнование), а высмеять маленького, который пытался прыгать и самоутверждаться за счет большого - совсем другое...

Так почему ты не почитаешь память великого человека ?

А сразу тащишь сюда Бужанского, презерватив дырявый Так почему ты не почитаешь память великого человека ?А сразу тащишь сюда Бужанского, презерватив дырявый "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5094 З нами з: 31.08.09 Подякував: 337 раз. Подякували: 1046 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6489649064916492 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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