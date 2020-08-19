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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 сер, 2020 21:15
fler написав:
А Вы зачем чужой бред распространяете?
Вы просто не в курсе - это не бред, а сатира. Если интересно, почитайте, как эта дама кошмарила НАН и учила академиков "родину любить"...
А что касается моей оценки о падении качества образования и науки - это не в обиду перечисленным вами и многим другим великим ученым. Но они - эпоха уходящая, а не приходящая... увы...
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Додано: Сер 19 сер, 2020 21:23
zРадио написав:
Умер Борис Патон. Светлая память!
Да, хороший был дядька.
Отдавал все силы, чтобы отстоять перед правительствами интересы НАНУ, активно продвигал реформы этой изрядно устаревшей системы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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Додано: Сер 19 сер, 2020 21:33
zРадио написав: fler написав: zРадио написав:
Умер Борис Патон. Светлая память!
Светлая память!
Теперь еще и в науке хаос начнется. Борьба за кресла, за имущество НАНУ и т.д.
Бужанский в телеге пишет, что первым претендентом на пост Главы НАН является Лариса Ницой
А ты уже спешишь потоптаться на костях Патона
Мерзкий ты презерватив
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 19 сер, 2020 21:40
pesikot написав:
А ты уже спешишь потоптаться на костях Патона
Мерзкий ты презерватив
Провокатор, не выйдет у тебя натянуть сову на глобус - не натягивается она здесь! Почтить память ушедшего большого человека - это одно (и я это сделал раньше тебя, хоть это никакое и не соревнование), а высмеять маленького, который пытался прыгать и самоутверждаться за счет большого - совсем другое...
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zРадио
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Додано: Сер 19 сер, 2020 21:52
zРадио написав: pesikot написав:
А ты уже спешишь потоптаться на костях Патона
Мерзкий ты презерватив
Провокатор, не выйдет у тебя натянуть сову на глобус - не натягивается она здесь! Почтить память ушедшего большого человека - это одно (и я это сделал раньше тебя, хоть это никакое и не соревнование), а высмеять маленького, который пытался прыгать и самоутверждаться за счет большого - совсем другое...
Так почему ты не почитаешь память великого человека ?
А сразу тащишь сюда Бужанского, презерватив дырявый
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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