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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6489649064916492
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:40

  pesikot написав:А ты уже спешишь потоптаться на костях Патона
Мерзкий ты презерватив


Провокатор, не выйдет у тебя натянуть сову на глобус - не натягивается она здесь! Почтить память ушедшего большого человека - это одно (и я это сделал раньше тебя, хоть это никакое и не соревнование), а высмеять маленького, который пытался прыгать и самоутверждаться за счет большого - совсем другое...
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:52

  zРадио написав:
  pesikot написав:А ты уже спешишь потоптаться на костях Патона
Мерзкий ты презерватив


Провокатор, не выйдет у тебя натянуть сову на глобус - не натягивается она здесь! Почтить память ушедшего большого человека - это одно (и я это сделал раньше тебя, хоть это никакое и не соревнование), а высмеять маленького, который пытался прыгать и самоутверждаться за счет большого - совсем другое...

Так почему ты не почитаешь память великого человека ?
А сразу тащишь сюда Бужанского, презерватив дырявый
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:04

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это никакая не зрада, а предвыборный бредок порохоботов, в подтверждение которому не имеется ни одного факта

Які тобі факти треба? Роснефть нікого не наймала, фірма ПВК давно банкрот, відео з визнанняними "подвигів" сброда існують.
Само собою, що це, по версії зелеботиків, ніхто не організовував, а воно якось само собою організувалось і записалось, а вагнерівці приїхали подивитись солберецько-мінські шпілі-вілі. :mrgreen:
Смішні ви, 73%-ві.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:28

Ой, давно я тут не був)))

  холява написав:Я даже не знаю про что вы ......
Расскажите что то о себе ?

Здоров!
Щож ви так Юру провокуєте?
Хочете, щоб він теж за свою тещу розказав? ))))
  Yuri_61 написав:одна только гривна гордо над этим всем

І то лише в Долярчика на депо :)
Так, як майже всі форумчани в зеленому танку.
  shatenerbi написав:Неужели пересични не понимают,что повышение минималки это повышение налогов на недобитый бизнес,денег в карман не прибавиться ни у кого,кроме казны и то под сомнением,будут сокращения

А ви запитайте на вулиці будь-якого пересічного роботягу, який на мінімалці - так він зразу скаже, що паше, як віл, а зарплата копійки! Скаже - от би дали ХОЧ 10тис.грн, то ще б якось жити було можна :) а так...
  freeze написав:То есть может 10 процентов населения это понимают. Зеленский точно не понимает )))

Скажіть, будь ласка, чому, як порошенко підняв мінімалку(вдвічі, якщо не помиляюсь) - то було все ок, а тут Зе хоче поступово піднімати - так зразу кіпіш і зрадонька довкола?
  prodigy написав:зачем мелочиться: минималка 10000грн, минимальная пенсия 5000грн

А прості пересічні роботяги і прості пересічні пенсіонери з пенсією 2тис.грн - так і кажуть!
І то вони ЩИРО кажуть!

Тож, якщо б поставити таке питання на голосуванні - "чи хочете таку пенсію і таку зарплату" - то, ПРОСТІ РОБОТЯГИ на мінімалці і ПРОСТІ ПЕНСІОНЕРИ ОДНОГОЛОСНО Б ПРОГОЛОСУВАЛИ Б "ЗА"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:51

  Вкладчик1234 написав:Что-то порохоботы перемудрили с теориями заговора.
Кто-то вообще верит хотя бы в теоретическую возможность такой "операции"?
Я не верю, что им даже такая мысль может в голову прийти, не то что организовать :)

В мире есть только одна страна которая может провести подобную операцию - Израиль.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:00

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Что-то порохоботы перемудрили с теориями заговора.
Кто-то вообще верит хотя бы в теоретическую возможность такой "операции"?
Я не верю, что им даже такая мысль может в голову прийти, не то что организовать :)

В мире есть только одна страна которая может провести подобную операцию - Израиль.

Це просто комплекс меншовартості.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:11

  Schmit написав:
  unicdima написав:В мире есть только одна страна которая может провести подобную операцию - Израиль.

Це просто комплекс меншовартості.

це знання матчастини.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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