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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 сер, 2020 23:28
холява написав:
Я даже не знаю про что вы ......
Расскажите что то о себе ?
Здоров!
Щож ви так Юру провокуєте?
Хочете, щоб він теж за свою тещу розказав? ))))
Yuri_61 написав:
одна только гривна гордо над этим всем
І то лише в Долярчика на депо
Так, як майже всі форумчани в зеленому танку.
shatenerbi написав:
Неужели пересични не понимают,что повышение минималки это повышение налогов на недобитый бизнес,денег в карман не прибавиться ни у кого,кроме казны и то под сомнением,будут сокращения
А ви запитайте на вулиці будь-якого пересічного роботягу, який на мінімалці - так він зразу скаже, що паше, як віл, а зарплата копійки! Скаже - от би дали ХОЧ 10тис.грн, то ще б якось жити було можна
а так...
freeze написав:
То есть может 10 процентов населения это понимают. Зеленский точно не понимает )))
Скажіть, будь ласка, чому, як порошенко підняв мінімалку(вдвічі, якщо не помиляюсь) - то було все ок, а тут Зе хоче поступово піднімати - так зразу кіпіш і зрадонька довкола?
prodigy написав:
зачем мелочиться: минималка 10000грн, минимальная пенсия 5000грн
А прості пересічні роботяги і прості пересічні пенсіонери з пенсією 2тис.грн - так і кажуть!
І то вони ЩИРО кажуть!
Тож, якщо б поставити таке питання на голосуванні - "чи хочете таку пенсію і таку зарплату" - то, ПРОСТІ РОБОТЯГИ на мінімалці і ПРОСТІ ПЕНСІОНЕРИ ОДНОГОЛОСНО Б ПРОГОЛОСУВАЛИ Б "ЗА"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 19 сер, 2020 23:51
Вкладчик1234 написав:
Что-то порохоботы перемудрили с теориями заговора.
Кто-то вообще верит хотя бы в теоретическую возможность такой "операции"?
Я не верю, что им даже такая мысль может в голову прийти, не то что организовать
В мире есть только одна страна которая может провести подобную операцию - Израиль.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Чет 20 сер, 2020 00:00
unicdima написав: Вкладчик1234 написав:
Что-то порохоботы перемудрили с теориями заговора.
Кто-то вообще верит хотя бы в теоретическую возможность такой "операции"?
Я не верю, что им даже такая мысль может в голову прийти, не то что организовать
В мире есть только одна страна которая может провести подобную операцию - Израиль.
Це просто комплекс меншовартості.
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Schmit
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Додано: Чет 20 сер, 2020 00:11
Schmit написав: unicdima написав:
В мире есть только одна страна которая может провести подобную операцию - Израиль.
Це просто комплекс меншовартості.
це знання матчастини.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Чет 20 сер, 2020 01:46
по суті Арестович підняв ті питання які я озвучував.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 08:19
unicdima написав:
по суті Арестович підняв ті питання які я озвучував.
А що ви очікували почути від щойно призначеного замість Бурби керівника? Зараз усі причетні будуть все спростовувати, навіть той же Бурба. ТСК повинна розібратись у всьому, де правда, а де видумки.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 08:34
Schmit написав:
А що ви очікували почути від щойно призначеного замість Бурби керівника? Зараз усі причетні будуть все спростовувати, навіть той же Бурба. ТСК повинна розібратись у всьому, де правда, а де видумки.
а де я можу побачити хоч якісь докази цьому фейку крім брехні порохатих пропагандонів та російських ЗМІ?
на рівні здорового глузду вже пояснили, що така операція неможлива, а ви за своє.
то на кожен фейк ВР повинна організовувати ТСК?
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:12
unicdima написав: Schmit написав:
А що ви очікували почути від щойно призначеного замість Бурби керівника? Зараз усі причетні будуть все спростовувати, навіть той же Бурба. ТСК повинна розібратись у всьому, де правда, а де видумки.
а де я можу побачити хоч якісь докази цьому фейку крім брехні порохатих пропагандонів та російських ЗМІ?
на рівні здорового глузду вже пояснили, що така операція неможлива, а ви за своє.
то на кожен фейк ВР повинна організовувати ТСК?
Немає нічого неймовірного в цій спецоперації і не факт, що це фейк. Інсайд та плівки могли злити або ФСБ, або рядові українські спецслужбісти, доведені до відчаю непрофесіоналізмом діючої влади.
Не пройшло і дня, як прокуратура зреагувала на плівки Порошенко-Байден, а тут тиша.
Можна не розслідувати вагітність Мендель, але коли офіс відкрито на всю країну звинувачують у держзраді, повинно бути розслідування, бо це питання державної безпеки.
А які можуть бути докази секретної спецоперації? Напевно свідчення причетних, а також викладені записи, по яких необхідно проводити експертизу. Тільки слідство може взяти свідчення та встановити істину.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:27
Амвросий написав:
Высокие налоги на недвижимость, космические тарифы на коммунальные услуги, регулирование цен на аренду и т.д. и т.п
Кажете, ніби відкритим текстом нам всім кажуть їхати на... за кордон?)))
(див. з 2-ї хвилини)
Доречі, сам Зе тут ведучий!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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