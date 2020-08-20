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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6490649164926493
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:03

Ітогі подвєдьом. 2020-08-20

Ітогі подвєдьом. 2020-08-20
Сегодня - день лени

1) Ультиматум России в ТКГ: Кравчук просит Раду изменить постановление о местных выборах
Российская сторона считает, что этот пункт не соответствует минским соглашениям, и отказывается обсуждать любые вопросы, пока он не будет изменен. "Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально", - рассказал Кравчук.

Ну просто офигеть. РФ требует и Кравчук инициирует изменение избирательного процесса в Украине.
Чё там, чё там было о внешнем управлении Украиной. Вот оно, РФ диктует где и как должны проводится местные выборы. А Кравчук послушно исполняет

Зеленский прокомментировал работу Кравчука во главе украинской делегации в ТКГ
Президент Владимир Зеленский заявляет, что очень доволен работой Леонида Кравчука во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе

И Бубочка всем доволен

2) Зеленский рассказал, когда может пройти следующая встреча лидеров "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения саммита лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ) после проведения встречи их советников, которая может состояться в конце августа

И ради одной встречи готов согласится на проведение местных выборов в ОРДЛО, без вывода орков с территории ОРДЛО

3) РФ пытается вывести Германию и Францию из темы Донбасса - переговорщик
Россия пытается заблокировать встречу советников глав нормандского формата (Украина, ФРГ, Франция и страна-оккупант РФ), чтобы решение всех вопросов перешло на уровень Трехсторонней контактной группы, где нет Франции и Германии, но есть подконтрольные Кремлю "представители ОРДЛО"

4) Стало плохо после чашки чая, а накануне была слежка: все, что известно об отравлении Навального (обновляется)

"Врачи реально занимаются спасением его жизни": в больнице не сообщают диагноз Навального (видео)
О чём-то говорит, пока что, рано. Слишком мало полезной информации

PS. Проведение местных выборов в ОРДЛО, без вывода оккупационных войск, без получения Украиной контроля над границей - это капитуляция и предательство
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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