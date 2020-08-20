Додано: Чет 20 сер, 2020 18:03

Российская сторона считает, что этот пункт не соответствует минским соглашениям, и отказывается обсуждать любые вопросы, пока он не будет изменен. "Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально", - рассказал Кравчук.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что очень доволен работой Леонида Кравчука во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения саммита лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ) после проведения встречи их советников, которая может состояться в конце августа

Россия пытается заблокировать встречу советников глав нормандского формата (Украина, ФРГ, Франция и страна-оккупант РФ), чтобы решение всех вопросов перешло на уровень Трехсторонней контактной группы, где нет Франции и Германии, но есть подконтрольные Кремлю "представители ОРДЛО"

Ітогі подвєдьом. 2020-08-20Сегодня - день лениНу просто офигеть. РФ требует и Кравчук инициирует изменение избирательного процесса в Украине.Чё там, чё там было о внешнем управлении Украиной. Вот оно, РФ диктует где и как должны проводится местные выборы. А Кравчук послушно исполняетИ Бубочка всем доволенИ ради одной встречи готов согласится на проведение местных выборов в ОРДЛО, без вывода орков с территории ОРДЛОО чём-то говорит, пока что, рано. Слишком мало полезной информацииPS. Проведение местных выборов в ОРДЛО, без вывода оккупационных войск, без получения Украиной контроля над границей - это капитуляция и предательство