Додано: Чет 20 сер, 2020 18:30

Те, кто придумали включить Кравчука и Фокина в ТКГ - неглупые люди.



Сдача интересов Украины этими персонажами набирает обороты.

Но, в силу своего возраста, ответственности они не боятся, им терять нечего.

Впереди - только смерть. Сыграть в ящик они могут в любой ближайший день



А вот в бескорыстность теперешних действий этих персонажей я не верю.

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой