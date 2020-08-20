Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Российская сторона считает, что этот пункт не соответствует минским соглашениям, и отказывается обсуждать любые вопросы, пока он не будет изменен. "Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально", - рассказал Кравчук.
Ну просто офигеть. РФ требует и Кравчук инициирует изменение избирательного процесса в Украине. Чё там, чё там было о внешнем управлении Украиной. Вот оно, РФ диктует где и как должны проводится местные выборы. А Кравчук послушно исполняет
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения саммита лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ) после проведения встречи их советников, которая может состояться в конце августа
И ради одной встречи готов согласится на проведение местных выборов в ОРДЛО, без вывода орков с территории ОРДЛО
Россия пытается заблокировать встречу советников глав нормандского формата (Украина, ФРГ, Франция и страна-оккупант РФ), чтобы решение всех вопросов перешло на уровень Трехсторонней контактной группы, где нет Франции и Германии, но есть подконтрольные Кремлю "представители ОРДЛО"
Те, кто придумали включить Кравчука и Фокина в ТКГ - неглупые люди.
Сдача интересов Украины этими персонажами набирает обороты. Но, в силу своего возраста, ответственности они не боятся, им терять нечего. Впереди - только смерть. Сыграть в ящик они могут в любой ближайший день
А вот в бескорыстность теперешних действий этих персонажей я не верю.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Леонід Кравчук проінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови Верховної Ради «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).
Может прочитаете мою первую ссылку из итогов ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав: в силу своего возраста, ответственности они не боятся, им терять нечего. Впереди - только смерть. Сыграть в ящик они могут в любой ближайший день. А вот в бескорыстность теперешних действий этих персонажей я не верю.
Да-да, именно поэтому последнее, что они решили предпринять в жизни - это предательство. За корыстный интерес, естественно. Хотя постой - впереди ведь только смерть...
freeze написав:Кравчук просит Раду не лишать права голосовать на местных выборах жителей подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.
По словам Кравчука, речь идет о четвертом пункте постановления, в котором говорится, что выборы на оккупированных территориях могут состояться только после прекращения огня, вывода оккупационных войск РФ, передачи Украине контроля над границей и восстановления на оккупированных территориях конституционного строя и правопорядка.
Российская сторона считает, что этот пункт не соответствует минским соглашениям, и отказывается обсуждать любые вопросы, пока он не будет изменен. "Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально", - рассказал Кравчук.
freeze написав:Кравчук просит Раду не лишать права голосовать на местных выборах жителей подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.
По словам Кравчука, речь идет о четвертом пункте постановления, в котором говорится, что выборы на оккупированных территориях могут состояться только после прекращения огня, вывода оккупационных войск РФ, передачи Украине контроля над границей и восстановления на оккупированных территориях конституционного строя и правопорядка.
Российская сторона считает, что этот пункт не соответствует минским соглашениям, и отказывается обсуждать любые вопросы, пока он не будет изменен. "Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально", - рассказал Кравчук.
Речь на этом этапе идет о том, что решением ЦИК около полумиллиона жителей подконтрольных Украине территорий лишены права проголосовать на октябрьских местных выборах, и Кравчук просит отменить этот запрет.