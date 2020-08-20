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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6491649264936494>
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:03

Ітогі подвєдьом. 2020-08-20

Ітогі подвєдьом. 2020-08-20
Сегодня - день лени

1) Ультиматум России в ТКГ: Кравчук просит Раду изменить постановление о местных выборах
Российская сторона считает, что этот пункт не соответствует минским соглашениям, и отказывается обсуждать любые вопросы, пока он не будет изменен. "Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально", - рассказал Кравчук.

Ну просто офигеть. РФ требует и Кравчук инициирует изменение избирательного процесса в Украине.
Чё там, чё там было о внешнем управлении Украиной. Вот оно, РФ диктует где и как должны проводится местные выборы. А Кравчук послушно исполняет

Зеленский прокомментировал работу Кравчука во главе украинской делегации в ТКГ
Президент Владимир Зеленский заявляет, что очень доволен работой Леонида Кравчука во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе

И Бубочка всем доволен

2) Зеленский рассказал, когда может пройти следующая встреча лидеров "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения саммита лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ) после проведения встречи их советников, которая может состояться в конце августа

И ради одной встречи готов согласится на проведение местных выборов в ОРДЛО, без вывода орков с территории ОРДЛО

3) РФ пытается вывести Германию и Францию из темы Донбасса - переговорщик
Россия пытается заблокировать встречу советников глав нормандского формата (Украина, ФРГ, Франция и страна-оккупант РФ), чтобы решение всех вопросов перешло на уровень Трехсторонней контактной группы, где нет Франции и Германии, но есть подконтрольные Кремлю "представители ОРДЛО"

4) Стало плохо после чашки чая, а накануне была слежка: все, что известно об отравлении Навального (обновляется)

"Врачи реально занимаются спасением его жизни": в больнице не сообщают диагноз Навального (видео)
О чём-то говорит, пока что, рано. Слишком мало полезной информации

PS. Проведение местных выборов в ОРДЛО, без вывода оккупационных войск, без получения Украиной контроля над границей - это капитуляция и предательство
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:15

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:PS. Проведение местных выборов в ОРДЛО, без вывода оккупационных войск, без получения Украиной контроля над границей - это капитуляция и предательство

Через Раду таке не пройде. Якщо спробують, то білоруси наочно побачать, як треба робити революції. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:26

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  pesikot написав:PS. Проведение местных выборов в ОРДЛО, без вывода оккупационных войск, без получения Украиной контроля над границей - это капитуляция и предательство

Через Раду таке не пройде. Якщо спробують, то білоруси наочно побачать, як треба робити революції. :)


Вы вообше все о чем
Кравчук просит Раду не лишать права голосовать на местных выборах жителей подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:30

Кравчук & Фокин

Те, кто придумали включить Кравчука и Фокина в ТКГ - неглупые люди.

Сдача интересов Украины этими персонажами набирает обороты.
Но, в силу своего возраста, ответственности они не боятся, им терять нечего.
Впереди - только смерть. Сыграть в ящик они могут в любой ближайший день

А вот в бескорыстность теперешних действий этих персонажей я не верю.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:33

  freeze написав:
lapay написав:
  pesikot написав:PS. Проведение местных выборов в ОРДЛО, без вывода оккупационных войск, без получения Украиной контроля над границей - это капитуляция и предательство

Через Раду таке не пройде. Якщо спробують, то білоруси наочно побачать, як треба робити революції. :)


Вы вообше все о чем
Кравчук просит Раду не лишать права голосовать на местных выборах жителей подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.


О "красных линиях" этой публике положено истерить даже когда к ним за километр никто не подходит :mrgreen:

Напомню, что даже на президентских выборах 2019-го, организованных и проведенных при Порошенко, подконтрольный Донбасс голосовал.

Но тогда о зраде нельзя было волать, а сейчас - хоть в 3 глотки :lol:
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 20 сер, 2020 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:33

  freeze написав:
Вы вообше все о чем
Кравчук просит Раду не лишать права голосовать на местных выборах жителей подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.

Может и ссылочку на это дадите или опять платная подписка ?

Вот сайт Бубочки
Триває режим тиші: на засіданні ТКГ погоджено 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення сил
Леонід Кравчук проінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови Верховної Ради «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).


Может прочитаете мою первую ссылку из итогов ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:38

  pesikot написав: в силу своего возраста, ответственности они не боятся, им терять нечего. Впереди - только смерть. Сыграть в ящик они могут в любой ближайший день. А вот в бескорыстность теперешних действий этих персонажей я не верю.


Да-да, именно поэтому последнее, что они решили предпринять в жизни - это предательство. За корыстный интерес, естественно. Хотя постой - впереди ведь только смерть... :roll:

Ох уж эти порохоботы-генераторы зрады...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:39

  freeze написав:Кравчук просит Раду не лишать права голосовать на местных выборах жителей подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.

По словам Кравчука, речь идет о четвертом пункте постановления, в котором говорится, что выборы на оккупированных территориях могут состояться только после прекращения огня, вывода оккупационных войск РФ, передачи Украине контроля над границей и восстановления на оккупированных территориях конституционного строя и правопорядка.

Российская сторона считает, что этот пункт не соответствует минским соглашениям, и отказывается обсуждать любые вопросы, пока он не будет изменен. "Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально", - рассказал Кравчук.

https://news.liga.net/politics/news/ult ... yh-vyborah
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:39

  zРадио написав:
Но тогда о зраде нельзя было волать, а сейчас - хоть в 3 глотки :lol:

Ты сам верещал о зраде в три глотки, теперь молчи и слушай

Кравчук сам поднимает тему местных выборов в контексте Минских соглашений.
Можешь переобуваться в прыжке, как ты любишь это делать.

Читай п.1 моих итогов, читай медленно, шевеля губами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:55

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Кравчук просит Раду не лишать права голосовать на местных выборах жителей подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.

По словам Кравчука, речь идет о четвертом пункте постановления, в котором говорится, что выборы на оккупированных территориях могут состояться только после прекращения огня, вывода оккупационных войск РФ, передачи Украине контроля над границей и восстановления на оккупированных территориях конституционного строя и правопорядка.

Российская сторона считает, что этот пункт не соответствует минским соглашениям, и отказывается обсуждать любые вопросы, пока он не будет изменен. "Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально", - рассказал Кравчук.

https://news.liga.net/politics/news/ult ... yh-vyborah


Речь на этом этапе идет о том, что решением ЦИК около полумиллиона жителей подконтрольных Украине территорий лишены права проголосовать на октябрьских местных выборах, и Кравчук просит отменить этот запрет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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