Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Речь на этом этапе идет о том, что решением ЦИК около полумиллиона жителей подконтрольных Украине территорий лишены права проголосовать на октябрьских местных выборах, и Кравчук просит отменить этот запрет.
З чого такий висновок? Гризлов напирає на те, що цей пункт постанови порушує порядок дій Мінських угод, а Кравчук напирає на те, що це постанова, а не закон, і пообіцявв звернутись в Раду. Схоже на те, що Мінські угоди вже офіційно накриваються мідним тазом, формально, по вині України. Раша виконує перший пункт, який є найголовнішим для Заходу, і вже може голосно вимагати скасування санкцій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Вкладчик1234 написав:Что-то порохоботы перемудрили с теориями заговора. Кто-то вообще верит хотя бы в теоретическую возможность такой "операции"? Я не верю, что им даже такая мысль может в голову прийти, не то что организовать
В мире есть только одна страна которая может провести подобную операцию - Израиль.
Да, причем с поправкой - Израиль 1960-70 годов. Сейчас и Израиль уже не тот.
freeze написав:Кравчук просит Раду не лишать права голосовать на местных выборах жителей подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.
По словам Кравчука, речь идет о четвертом пункте постановления, в котором говорится, что выборы на оккупированных территориях могут состояться только после прекращения огня, вывода оккупационных войск РФ, передачи Украине контроля над границей и восстановления на оккупированных территориях конституционного строя и правопорядка.
Российская сторона считает, что этот пункт не соответствует минским соглашениям, и отказывается обсуждать любые вопросы, пока он не будет изменен. "Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально", - рассказал Кравчук.
Речь на этом этапе идет о том, что решением ЦИК около полумиллиона жителей подконтрольных Украине территорий лишены права проголосовать на октябрьских местных выборах, и Кравчук просит отменить этот запрет.
Из этой же ссылки (от lapay):
"Там (в минских соглашениях - ред.) записали, что выборы должны состояться, не ожидая, когда что-то изменится... Сначала выборы, а потом граница и все остальное. Так написано в документах, которые приняты в Минске ТКГ. Их же никто не менял. Более того, этот документ одобрен ООН. Поэтому я обратился к Верховной Раде", - заявил Кравчук.
Немного истории для забывших ее:
Минский протокол (Минское соглашение) — документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске в здании «Президент-отеля», предусматривавший, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Полное название — «Протокол по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины Петра Порошенко и инициатив Президента России Владимира Путина».
Со стороны России Протокол подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации на Украине Михаил Зурабов, со стороны Украины — бывший президент Леонид Кучма, который имел мандат от руководства страны[1][2], со стороны ОБСЕ — швейцарский дипломат Хайди Тальявини, со стороны Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики — их главы Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, соответственно. После подписания документа режим прекращения огня вступил в силу в тот же день с 18:00 по местному времени[3].
Второе минское соглашение — документ, имеющий целью урегулирование вооружённого конфликта на востоке Украины. Был согласован 11—12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четвёрки» и подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.
lapay написав:Схоже на те, що Мінські угоди вже офіційно накриваються мідним тазом, формально, по вині України. Раша виконує перший пункт, який є найголовнішим для Заходу, і вже може голосно вимагати скасування санкцій.
Минские соглашения и так накрылись медным тазом, просто идет детская игра - кто первый скажет, что выходит из минских соглашений, тот проиграл.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главы украинских ведомств должны как можно дольше находиться в рабочих поездках по разным областям страны. Об этом он журналистам во время поездки в Херсонскую область.
По его словам, министры не должны возвращаться обратно без стратегических выводов для того или иного региона.
"Я буду очень серьезно говорить с правительством, чтобы министры, правительство ездили, проводили заседания и без стратегических выводов для того или иного региона не возвращались в столицу… Пусть ходят и решают проблемные вопросы", - сказал Зеленский.
Отличная мысль! Во-первых, меньше будут по заграницам шастать, что даст экономию бюджета. Во-вторых, пусть поездят по нашим дорогам и хоть редко в наших поездах, глядишь и деньги найдутся на дороги и поезда похорошеют в стране За стратегические выводы можно не переживать, к их приезду местные все подготовят
freeze написав:Минские соглашения и так накрылись медным тазом, просто идет детская игра - кто первый скажет, что выходит из минских соглашений, тот проиграл.
Так з них ніхто не буде виходити. Кожні півроку Єврокомісія буде розглядати продовження санкцій проти РФ. Якщо не будуть стріляти (вже не будуть), то Італія чи ще якийсь друг Путіна, не продовжать дію санкцій, так як РФ виконує Мінські угоди. Точніше, буде послаблення санкцій. З РФ частково знімуть санкції, а проти нас не введуть, за невиконання, бо ми жертва, це наша земля, і тому подібне. Санкції працюють повільно, але впевненно, і змусили Путіна заморозити конфлікт. Його план повісити нам Лугандон, на своїх умовах, провалився.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.