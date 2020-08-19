Додано: Чет 20 сер, 2020 19:26

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главы украинских ведомств должны как можно дольше находиться в рабочих поездках по разным областям страны. Об этом он журналистам во время поездки в Херсонскую область.По его словам, министры не должны возвращаться обратно без стратегических выводов для того или иного региона."Я буду очень серьезно говорить с правительством, чтобы министры, правительство ездили, проводили заседания и без стратегических выводов для того или иного региона не возвращались в столицу… Пусть ходят и решают проблемные вопросы", - сказал Зеленский.Отличная мысль! Во-первых, меньше будут по заграницам шастать, что даст экономию бюджета. Во-вторых, пусть поездят по нашим дорогам и хоть редко в наших поездах, глядишь и деньги найдутся на дороги и поезда похорошеют в странеЗа стратегические выводы можно не переживать, к их приезду местные все подготовят