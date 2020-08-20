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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6492649364946495
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:43

Re: Політичні дискусії

Зеленський розмазав порохатиків :D

Президент України Володимир Зеленський назвав «маячнею» інформацію про «злив» спецоперації із затримання бойовиків так званої приватної військової компанії «Вагнера».

«Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували «Комсомольську правду» (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який «злив» якоїсь там операції», – сказав Зеленський Радіо Свобода.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 06:25

Смотрим обзор и сравнение российского сухпайка и украинского 2019 год; видео сделано русскими
Порошенко против Путина

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 08:26

Я трохи писав тут про націю сантехніків, яку очолює бидло-їліта.
Ось цікава інформація за темою.

"далеком 1991 году украинец проснулся в независимой стране, экономический потенциал которой был сравним с экономиками Португалии, Израиля и Польши.

Спустя почти три десятилетия страны – бывшие соседи ушли далеко вперед, а их экономический потенциал превышают украинский соответственно в 1,55, в 2,57 и 3,85 раза. Так, самая неторопливая экономика – португальская – росла в полтора раза быстрее украинской. И сегодня уже граждане Венгрии, Казахстана и Алжира построили и развили в своих государствах экономики, сопоставимые с украинской, хотя в 1991 году едва дотягивали до половины ВВП нашей страны.


Вывод напрашивается бесхитростный и однозначный - экономический рост, а в более широком смысле и экономическая свобода, не являлись и не являются безусловным приоритетом для властей!

Если Украина не проснется и продолжит свою мрачную эпоху, еще лет через 30 нас обойдут не только все бывшие республики СССР, но и большинство стран Африки – и уже жители Кот-д’Ивуар, Уганды и Конго смогут без тени смущения сравнивать условия жизни в наших странах. Своеобразный эффект сползания из первого мира в третий "

https://uainfo.org/blognews/1597933149- ... etiy-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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