Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент України Володимир Зеленський назвав «маячнею» інформацію про «злив» спецоперації із затримання бойовиків так званої приватної військової компанії «Вагнера».
«Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували «Комсомольську правду» (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який «злив» якоїсь там операції», – сказав Зеленський Радіо Свобода.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Я трохи писав тут про націю сантехніків, яку очолює бидло-їліта. Ось цікава інформація за темою.
"далеком 1991 году украинец проснулся в независимой стране, экономический потенциал которой был сравним с экономиками Португалии, Израиля и Польши.
Спустя почти три десятилетия страны – бывшие соседи ушли далеко вперед, а их экономический потенциал превышают украинский соответственно в 1,55, в 2,57 и 3,85 раза. Так, самая неторопливая экономика – португальская – росла в полтора раза быстрее украинской. И сегодня уже граждане Венгрии, Казахстана и Алжира построили и развили в своих государствах экономики, сопоставимые с украинской, хотя в 1991 году едва дотягивали до половины ВВП нашей страны.
Вывод напрашивается бесхитростный и однозначный - экономический рост, а в более широком смысле и экономическая свобода, не являлись и не являются безусловным приоритетом для властей!
Если Украина не проснется и продолжит свою мрачную эпоху, еще лет через 30 нас обойдут не только все бывшие республики СССР, но и большинство стран Африки – и уже жители Кот-д’Ивуар, Уганды и Конго смогут без тени смущения сравнивать условия жизни в наших странах. Своеобразный эффект сползания из первого мира в третий "