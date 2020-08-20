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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6492649364946495 Додано: Чет 20 сер, 2020 23:43 Re: Політичні дискусії



Президент України Володимир Зеленський назвав «маячнею» інформацію про «злив» спецоперації із затримання бойовиків так званої приватної військової компанії «Вагнера».



«Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували «Комсомольську правду» (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який «злив» якоїсь там операції», – сказав Зеленський Радіо Свобода. Зеленський розмазав порохатиківПрезидент України Володимир Зеленський назвав «маячнею» інформацію про «злив» спецоперації із затримання бойовиків так званої приватної військової компанії «Вагнера».«Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували «Комсомольську правду» (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який «злив» якоїсь там операції», – сказав Зеленський Радіо Свобода. Увага, на форумі порохата цензура.

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Повідомлень: 715 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 06:25 Смотрим обзор и сравнение российского сухпайка и украинского 2019 год; видео сделано русскими

Порошенко против Путина



"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Ось цікава інформація за темою.



"далеком 1991 году украинец проснулся в независимой стране, экономический потенциал которой был сравним с экономиками Португалии, Израиля и Польши.



Спустя почти три десятилетия страны – бывшие соседи ушли далеко вперед, а их экономический потенциал превышают украинский соответственно в 1,55, в 2,57 и 3,85 раза. Так, самая неторопливая экономика – португальская – росла в полтора раза быстрее украинской. И сегодня уже граждане Венгрии, Казахстана и Алжира построили и развили в своих государствах экономики, сопоставимые с украинской, хотя в 1991 году едва дотягивали до половины ВВП нашей страны.





Вывод напрашивается бесхитростный и однозначный - экономический рост, а в более широком смысле и экономическая свобода, не являлись и не являются безусловным приоритетом для властей!



Если Украина не проснется и продолжит свою мрачную эпоху, еще лет через 30 нас обойдут не только все бывшие республики СССР, но и большинство стран Африки – и уже жители Кот-д’Ивуар, Уганды и Конго смогут без тени смущения сравнивать условия жизни в наших странах. Своеобразный эффект сползания из первого мира в третий "



https://uainfo.org/blognews/1597933149- ... etiy-.html Я трохи писав тут про націю сантехніків, яку очолює бидло-їліта.Ось цікава інформація за темою."далеком 1991 году украинец проснулся в независимой стране, экономический потенциал которой был сравним с экономиками Португалии, Израиля и Польши.Спустя почти три десятилетия страны – бывшие соседи ушли далеко вперед, а их экономический потенциал превышают украинский соответственно в 1,55, в 2,57 и 3,85 раза. Так, самая неторопливая экономика – португальская – росла в полтора раза быстрее украинской. И сегодня уже граждане Венгрии, Казахстана и Алжира построили и развили в своих государствах экономики, сопоставимые с украинской, хотя в 1991 году едва дотягивали до половины ВВП нашей страны.Вывод напрашивается бесхитростный и однозначный - экономический рост, а в более широком смысле и экономическая свобода, не являлись и не являются безусловным приоритетом для властей!Если Украина не проснется и продолжит свою мрачную эпоху, еще лет через 30 нас обойдут не только все бывшие республики СССР, но и большинство стран Африки – и уже жители Кот-д’Ивуар, Уганды и Конго смогут без тени смущения сравнивать условия жизни в наших странах. Своеобразный эффект сползания из первого мира в третий " Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21545 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1217 раз. Подякували: 2211 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6492649364946495 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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