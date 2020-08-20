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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:02
Tegularius написав:
На самом деле, судьба минских соглашений и выборов в ОРДЛО будет зависеть от соотношения рейтинга и влияния левой (ОПЗЖ) и правой (Порошенко) оппозиций.
Виборів там точно не буде, а Мінські угоди обмежаться першим пунктом. Україну влаштує хорватській сценарій, а РФ боснійський варіант, і посередені ніяк не зійтись. Тому перестати стріляти, це той максимум, якмй буде реалізован, поки живий Путлер. Тільки Молдова прогнулась на якесь визнання окупованої частини, а Грузія і Азербайджан - ні. Ми не Молдова, нарешті, і до Кремля це дійшло.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:06
lapay написав:
Тільки Молдова прогнулась на якесь визнання окупованої частини
Молдова формально ничего не признавала, хотя все Президенты Молдовы без проблем встречаются с лидерами ПМР, и в Кишиневе, и в Тирасполе, и есть между регионами сильная экономическая интеграция.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:20
freeze написав:
Молдова формально ничего не признавала, хотя все Президенты Молдовы без проблем встречаются с лидерами ПМР, и в Кишиневе, и в Тирасполе, и есть между регионами сильная экономическая интеграция.
Вони визнають суб'єкти господарювання окупованої частини і є офіційна торгівля. В Грузії, Азербайджані і Україні цього немає і не буде. Економічну блокаду ОРДЛО вже ніхто не зніме, бо окупанти не повернуть власність і не будут платити сюди податки. Путін не зміг змусити нас вести переговори з терористами під кулями, тим паче не зможе при перемир'ї.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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