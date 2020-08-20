Frant написав:

Я трохи писав тут про націю сантехніків, яку очолює бидло-їліта.Ось цікава інформація за темою."далеком 1991 году украинец проснулся в независимой стране, экономический потенциал которой был сравним с экономиками Португалии, Израиля и Польши.Спустя почти три десятилетия страны – бывшие соседи ушли далеко вперед, а их экономический потенциал превышают украинский соответственно в 1,55, в 2,57 и 3,85 раза. Так, самая неторопливая экономика – португальская – росла в полтора раза быстрее украинской. И сегодня уже граждане Венгрии, Казахстана и Алжира построили и развили в своих государствах экономики, сопоставимые с украинской, хотя в 1991 году едва дотягивали до половины ВВП нашей страны.Вывод напрашивается бесхитростный и однозначный - экономический рост, а в более широком смысле и экономическая свобода, не являлись и не являются безусловным приоритетом для властей!Если Украина не проснется и продолжит свою мрачную эпоху, еще лет через 30 нас обойдут не только все бывшие республики СССР, но и большинство стран Африки – и уже жители Кот-д’Ивуар, Уганды и Конго смогут без тени смущения сравнивать условия жизни в наших странах. Своеобразный эффект сползания из первого мира в третий "