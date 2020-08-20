Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:На самом деле, судьба минских соглашений и выборов в ОРДЛО будет зависеть от соотношения рейтинга и влияния левой (ОПЗЖ) и правой (Порошенко) оппозиций.
Виборів там точно не буде, а Мінські угоди обмежаться першим пунктом. Україну влаштує хорватській сценарій, а РФ боснійський варіант, і посередені ніяк не зійтись. Тому перестати стріляти, це той максимум, якмй буде реалізован, поки живий Путлер. Тільки Молдова прогнулась на якесь визнання окупованої частини, а Грузія і Азербайджан - ні. Ми не Молдова, нарешті, і до Кремля це дійшло.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Молдова формально ничего не признавала, хотя все Президенты Молдовы без проблем встречаются с лидерами ПМР, и в Кишиневе, и в Тирасполе, и есть между регионами сильная экономическая интеграция.
Вони визнають суб'єкти господарювання окупованої частини і є офіційна торгівля. В Грузії, Азербайджані і Україні цього немає і не буде. Економічну блокаду ОРДЛО вже ніхто не зніме, бо окупанти не повернуть власність і не будут платити сюди податки. Путін не зміг змусити нас вести переговори з терористами під кулями, тим паче не зможе при перемир'ї.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Економічну блокаду ОРДЛО вже ніхто не зніме, бо окупанти не повернуть власність і не будут платити сюди податки.
Тут немного события переставлены местами, имхо. До введения блокады, которой так противились Гройсман и Порошенко, понимая что это негативно скажется на экономических показателях, но настаивали всякие Семенченко и активисты, налоги, хотя и частично, платились и в бюджет Украины, да и собственность там официально национализировали-присвоили как бы в ответ на блокаду.
Frant написав:Я трохи писав тут про націю сантехніків, яку очолює бидло-їліта. Ось цікава інформація за темою.
"далеком 1991 году украинец проснулся в независимой стране, экономический потенциал которой был сравним с экономиками Португалии, Израиля и Польши.
Спустя почти три десятилетия страны – бывшие соседи ушли далеко вперед, а их экономический потенциал превышают украинский соответственно в 1,55, в 2,57 и 3,85 раза. Так, самая неторопливая экономика – португальская – росла в полтора раза быстрее украинской. И сегодня уже граждане Венгрии, Казахстана и Алжира построили и развили в своих государствах экономики, сопоставимые с украинской, хотя в 1991 году едва дотягивали до половины ВВП нашей страны.
Вывод напрашивается бесхитростный и однозначный - экономический рост, а в более широком смысле и экономическая свобода, не являлись и не являются безусловным приоритетом для властей!
Если Украина не проснется и продолжит свою мрачную эпоху, еще лет через 30 нас обойдут не только все бывшие республики СССР, но и большинство стран Африки – и уже жители Кот-д’Ивуар, Уганды и Конго смогут без тени смущения сравнивать условия жизни в наших странах. Своеобразный эффект сползания из первого мира в третий "
lapay написав:Економічну блокаду ОРДЛО вже ніхто не зніме, бо окупанти не повернуть власність і не будут платити сюди податки.
Тут немного события переставлены местами, имхо. До введения блокады, которой так противились Гройсман и Порошенко, понимая что это негативно скажется на экономических показателях, но настаивали всякие Семенченко и активисты, налоги, хотя и частично, платились и в бюджет Украины, да и собственность там официально национализировали-присвоили как бы в ответ на блокаду.
Меня тоже удивляет насколько у многих порохоботов куриные мозги и они забыли как Петя и Вова были против блокады Донбасса, а сейчас переобулись.
Frant написав:Я трохи писав тут про націю сантехніків, яку очолює бидло-їліта. Ось цікава інформація за темою.
"далеком 1991 году украинец проснулся в независимой стране, экономический потенциал которой был сравним с экономиками Португалии, Израиля и Польши.
Спустя почти три десятилетия страны – бывшие соседи ушли далеко вперед, а их экономический потенциал превышают украинский соответственно в 1,55, в 2,57 и 3,85 раза. Так, самая неторопливая экономика – португальская – росла в полтора раза быстрее украинской. И сегодня уже граждане Венгрии, Казахстана и Алжира построили и развили в своих государствах экономики, сопоставимые с украинской, хотя в 1991 году едва дотягивали до половины ВВП нашей страны.
Вывод напрашивается бесхитростный и однозначный - экономический рост, а в более широком смысле и экономическая свобода, не являлись и не являются безусловным приоритетом для властей!
Если Украина не проснется и продолжит свою мрачную эпоху, еще лет через 30 нас обойдут не только все бывшие республики СССР, но и большинство стран Африки – и уже жители Кот-д’Ивуар, Уганды и Конго смогут без тени смущения сравнивать условия жизни в наших странах. Своеобразный эффект сползания из первого мира в третий "
freeze написав:Тут немного события переставлены местами, имхо. До введения блокады, которой так противились Гройсман и Порошенко, понимая что это негативно скажется на экономических показателях, но настаивали всякие Семенченко и активисты, налоги, хотя и частично, платились и в бюджет Украины, да и собственность там официально национализировали-присвоили как бы в ответ на блокаду.
Після тих подій власність українських підприємців там була націоналізована (віджата). Якщо повернуть, виплатять компенсацію, то тоді і торгівлю можна відновити, якщо будуть платити податки в наш бюджет. Тільки не буде цього. Все вже, горщик розколовся і склеїти неможливо, тільки в переплавку військовим шляхом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.