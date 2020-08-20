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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6493649464956496 Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:48 Lion+ написав: wild.tomcat

Изучай патенты на момент распада СССР.

Что их не пустили в серию кто доктор? Изучай патенты на момент распада СССР.Что их не пустили в серию кто доктор?



ти мені не тикай. культуру вивчай.

а по 2е, самі вивчайТЕ. які такі патенти були в сересере, що при цьому вони випускали заз968 і лаз965? хто ЇМ заважав освоїти власні патенти? якщо вони і були взагалі. ви нестиковки в цьому не помічаєте? патенти - і заз з лазом на конвеєрі по 25-30 років? ти мені не тикай. культуру вивчай.а по 2е, самі вивчайТЕ. які такі патенти були в сересере, що при цьому вони випускали заз968 і лаз965? хто ЇМ заважав освоїти власні патенти? якщо вони і були взагалі. ви нестиковки в цьому не помічаєте? патенти - і заз з лазом на конвеєрі по 25-30 років? wild.tomcat Повідомлень: 932 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:04 Lion+ написав: freeze написав: lapay написав: Економічну блокаду ОРДЛО вже ніхто не зніме, бо окупанти не повернуть власність і не будут платити сюди податки. Економічну блокаду ОРДЛО вже ніхто не зніме, бо окупанти не повернуть власність і не будут платити сюди податки.



Тут немного события переставлены местами, имхо.

До введения блокады, которой так противились Гройсман и Порошенко, понимая что это негативно скажется на экономических показателях, но настаивали всякие Семенченко и активисты, налоги, хотя и частично, платились и в бюджет Украины, да и собственность там официально национализировали-присвоили как бы в ответ на блокаду. Тут немного события переставлены местами, имхо.До введения блокады, которой так противились Гройсман и Порошенко, понимая что это негативно скажется на экономических показателях, но настаивали всякие Семенченко и активисты, налоги, хотя и частично, платились и в бюджет Украины, да и собственность там официально национализировали-присвоили как бы в ответ на блокаду.





Меня тоже удивляет насколько у многих порохоботов куриные мозги и они забыли как Петя и Вова были против блокады Донбасса, а сейчас переобулись. Меня тоже удивляет насколько у многих порохоботов куриные мозги и они забыли как Петя и Вова были против блокады Донбасса, а сейчас переобулись.

Так может хоть чуть-чуть логику включите. Петя и Вова были против блокады пока предприятия не были национализированы и платили налоги в бюджет Украины. Какой смысл быть против блокады теперь? Так может хоть чуть-чуть логику включите. Петя и Вова были против блокады пока предприятия не были национализированы и платили налоги в бюджет Украины. Какой смысл быть против блокады теперь? Schmit

Повідомлень: 1553 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:26 Re: Політичні дискусії Schmit написав: Так может хоть чуть-чуть логику включите. Петя и Вова были против блокады пока предприятия не были национализированы и платили налоги в бюджет Украины. Какой смысл быть против блокады теперь? Собственно блокада была введена при премьере Гройсмане и президенте Порошенко, через какое то время в ответ на блокаду, зы так прямо и написано было в решении, ордловцы официально забрали предприятия у старых собственников.

Если Гройсман и Порошенко не поддались бы мусорной мести Садового с Семенченко, то сейчас ситуация была бы какая то иная. Собственно блокада была введена при премьере Гройсмане и президенте Порошенко, через какое то время в ответ на блокаду, зы так прямо и написано было в решении, ордловцы официально забрали предприятия у старых собственников.Если Гройсман и Порошенко не поддались бы мусорной мести Садового с Семенченко, то сейчас ситуация была бы какая то иная. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18130 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4364 раз. Подякували: 7067 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:34 Re: Політичні дискусії freeze написав: Если Гройсман и Порошенко не поддались бы мусорной мести Садового с Семенченко, то сейчас ситуация была бы какая то иная. Если Гройсман и Порошенко не поддались бы мусорной мести Садового с Семенченко, то сейчас ситуация была бы какая то иная.

Інакша - у Ахметова була б ще одна хатинка за 100 млн баксів.

Тут же ватани пукани рвали - чого торгуєте з агресором? Ну от і не торгують, принаймі з місцевим філіалом. Інакша - у Ахметова була б ще одна хатинка за 100 млн баксів.Тут же ватани пукани рвали - чого торгуєте з агресором? Ну от і не торгують, принаймі з місцевим філіалом. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10599 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6493649464956496 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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