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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:48
Lion+ написав:wild.tomcat
Изучай патенты на момент распада СССР.
Что их не пустили в серию кто доктор?
ти мені не тикай. культуру вивчай.
а по 2е, самі вивчайТЕ. які такі патенти були в сересере, що при цьому вони випускали заз968 і лаз965? хто ЇМ заважав освоїти власні патенти? якщо вони і були взагалі. ви нестиковки в цьому не помічаєте? патенти - і заз з лазом на конвеєрі по 25-30 років?
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wild.tomcat
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:04
Lion+ написав: freeze написав: lapay написав:
Економічну блокаду ОРДЛО вже ніхто не зніме, бо окупанти не повернуть власність і не будут платити сюди податки.
Тут немного события переставлены местами, имхо.
До введения блокады, которой так противились Гройсман и Порошенко, понимая что это негативно скажется на экономических показателях, но настаивали всякие Семенченко и активисты, налоги, хотя и частично, платились и в бюджет Украины, да и собственность там официально национализировали-присвоили как бы в ответ на блокаду.
Меня тоже удивляет насколько у многих порохоботов куриные мозги и они забыли как Петя и Вова были против блокады Донбасса, а сейчас переобулись.
Так может хоть чуть-чуть логику включите. Петя и Вова были против блокады пока предприятия не были национализированы и платили налоги в бюджет Украины. Какой смысл быть против блокады теперь?
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Schmit
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:26
Schmit написав:Так может хоть чуть-чуть логику включите. Петя и Вова были против блокады пока предприятия не были национализированы и платили налоги в бюджет Украины. Какой смысл быть против блокады теперь?
Собственно блокада была введена при премьере Гройсмане и президенте Порошенко, через какое то время в ответ на блокаду, зы так прямо и написано было в решении, ордловцы официально забрали предприятия у старых собственников.
Если Гройсман и Порошенко не поддались бы мусорной мести Садового с Семенченко, то сейчас ситуация была бы какая то иная.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:34
freeze написав:
Если Гройсман и Порошенко не поддались бы мусорной мести Садового с Семенченко, то сейчас ситуация была бы какая то иная.
Інакша - у Ахметова була б ще одна хатинка за 100 млн баксів.
Тут же ватани пукани рвали - чого торгуєте з агресором? Ну от і не торгують, принаймі з місцевим філіалом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:32
Щось давно не було зрад з фронту.
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unicdima
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:37
unicdima написав:
Щось давно не було зрад з фронту.
Вона перебралась в ОП. А на фронті санкції вичавили зраду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:46
lapay написав: unicdima написав:
Щось давно не було зрад з фронту.
Вона перебралась в ОП. А на фронті санкції вичавили зраду.
Лише зраду в ОП вам ніяк не вдається відшукати, натомість фейками намагаєтеся її замінити.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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