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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6494649564966497
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:33

  innamax2008 написав:
  lapay написав:
  innamax2008 написав:Поляки вывозили из Украины телевизоры электрон, магнитофоны Маяк 231,232,233, миксеры и кофемолки. Запись на сд диск была придумана в Киеве, на Электронмаше ( там, где сейчас Ашан), на Ленкузне строили рыболовецкие траулеры, которые продавались в Японию!!!европейцы добились своего и провели полную деиндустриализацию Украины, зачем Франции и Германии конкуренция.

Продавали, поки зарплати були по десять баксів, а тона нафти коштувала, як пачка Мальборо. Всі намагались продати сировину за бугор, де вона коштувала в десятки разів більше, тому і розцвіли біржи, в кінці Совка. Як тільки стало можливо вільно все продавати, то все виробництво накрилось. Чому? Бо було неконкурентноздатним, по новим цінам на сировину і зарплатам.
В Миколаїві нові судна, грекам, продавали по ціні металобрухту, ще при Кравчуку. Довго така схема могла існувати? Навіть в Беларусі Путіну вже набридло віддавати енергоносії по совковим цінам.

Накрылось, потому, что выручка тупо разворовывалась руководством заводов, а не вкладывалась в развитие. Почему обл.энерго в плачавном состоянии, а у ахметова и суркисов виллы в Монако, не вкладывают они деньги в развитие, а тупо покупают недвижимость в ЕС. Метинвест купил домик короля Леопольда, вместо того, чтобы вложиться в экологические системы на Азовстали и ММК "Ильича".

Так ви оприділяться хто винуватий - європейці чи керівники заводів? :D :D Чи усі разом, тільки не ви а хтось.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:39

Re: Політичні дискусії

  innamax2008 написав:Накрылось, потому, что выручка тупо разворовывалась руководством заводов, а не вкладывалась в развитие.

Накрилось, бо склади були забиті товарами, які ніхто не купував. Робітникам зарплату почали видавати товарами. Ви не пам'ятаєте ті часи?
  innamax2008 написав:Почему обл.энерго в плачавном состоянии, а у ахметова и суркисов виллы в Монако, не вкладывают они деньги в развитие, а тупо покупают недвижимость в ЕС. Метинвест купил домик короля Леопольда, вместо того, чтобы вложиться в экологические системы на Азовстали и ММК "Ильича".

Ну от нехай держава і спитає в Ахметова: Де гроші, Зін? І почує відповідь: Гроші там, де РАБ-тариф. :)
Почухає держава потилицю, та й введе цей тариф, раз у успішних сусідів він є. Бо вже не Совок, щоб задарма працювати. А віли і в Рокфелерів є, як і ухиляння від податків, і екологічне забруднення, заради прибутку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:43

  Lion+ написав: Тут после СССР были довольно конкурентные производства как самолето и ракетостроения так и автомобилей, автобусов, соковыжималок, .....
Сейчас от этого осталось не так много :idea:

Ракеты - согласен.
Всё остальное - редкое г-но :evil:
Начиная от летающих гробов 154х, срывающихся в необратимый штопор при малейшей ошибке пилота, ПАЗов-ЛАЗов - газовых камер на колесах и до соковыжималок - это я точно знаю как многолетний владелец плодового сада.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:53

  innamax2008 написав:
  lapay написав:
  Lion+ написав:Изучай патенты на момент распада СССР.
Что их не пустили в серию кто доктор?

Багато їх купили, цих патентів, на Заході, після розпаду Совка? Отак і все інше там купували. Навіть зараз, машинобудівний експорт Раші, за межі СНД, мізерний, за винятком ядерних реакторів і зброї.
Впала залізна завіса, і впав сам Совок, бо був неконкурентноспроможним.

Поляки вывозили из Украины телевизоры электрон, магнитофоны Маяк 231,232,233, миксеры и кофемолки. Запись на сд диск была придумана в Киеве, на Электронмаше ( там, где сейчас Ашан), на Ленкузне строили рыболовецкие траулеры, которые продавались в Японию!!!европейцы добились своего и провели полную деиндустриализацию Украины, зачем Франции и Германии конкуренция.


поляки вивозили з сересере електрони і маяки тому що були на той момент такими ж голожопими як совки, і вивозити собі хітачі з акаями не мали ніякої змоги. як тільки змогли - відразу електрони з маяками залишили нам. :D чи ви правда думаєте що електрон з маяком були конкурентами ти же хітачам з акаями та грюндікам з блаупукнтами? :mrgreen:
звісно, було щось таке що носило індекси 001, 002, 003 і т.д. те було нічо так, але за це сімї пересічного треба було рік поголодати і походити голим. тому сумніваюся що пересічний, та навіть і не зовсім пересічний, міг собі дозволити купити таке. якщо, звісно, розумієте про що я :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:09

  Ukrainian написав:Смотрим обзор и сравнение российского сухпайка и украинского 2019 год; видео сделано русскими
Порошенко против Путина


А це новіше відео - повернення до старого сухпая 2013 року? - сухпай від Зе?
Зробили собі разом.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:26

Ітогі подвєдьом. 2020-08-21

Ітогі подвєдьом. 2020-08-21

1) Україні – 29. Де ми зараз та куди прямуємо?
Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей

Избранные места из опроса
Украинцы верят в лучшее, хотят жить в Украине и считают правильным распад СССР - опрос
  • Большинство украинцев (59%) уверены, что ситуация в стране развивается неправильно. Иначе думают только 19% опрошенных.
  • При этом 70% респондентов хотели бы строить свою жизнь в Украине, а 40% считают, что в ближайшие 25-30 лет условия жизни украинцев станут лучше.
  • Почти половина респондентов (49%) заявили, что распад Советского союза - это хорошо. То, что распад СССР - это плохо, считают 32% украинцев.
  • Также подавляющее большинство опрошенных (84,4%) подтвердили, что они поддерживают независимость Украины и проголосовали бы за это на референдуме еще раз, если бы он проводился сейчас.

2) Рейтинг партий. В Раду в случае досрочных выборов пройдут четыре политсилы - опрос
Партию ОПЗЖ поддерживают 21,7% респондентов, Европейскую Солидарность - 15,5%, Батькивщину - 11,5%

Зображення
3) Никакой "дыры" в госбюджете нет, есть дефицит в 300 млрд грн - Шмыгаль
В государственном бюджете Украины нет никакой "дыры", а есть плановый дефицит в размере 7,5% ВВП

Дыру называем дефицитом. Всё - нет дыры!
Интересно, а как они назовут недоборы по налогам

4) Зеленский озвучил формулу "успешного будущего" для Украины
«успешный гражданин - это успешная громада, успешная громада - это успешный регион, успешный регион - это успешная Украина. Именно поэтому Украина - это ты»

Ну прямо К.О. Но есть один нюанс

Зеленский использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа" - КИУ
Отмечается, что Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом "Слуги Народа" и надписью "Зе! местные", а также в своих выступлениях все время использовал словосочетание "Украина - это ты", что является официальным избирательным лозунгом политической партии на местных выборах 2020 года

5) АМКУ открыл дело против Roshen
По информации АМКУ, в 2018-2019 годах компания Roshen без объективных причин поднимала цены на патоку собственного производства

Своего человека поставили на главу АМКУ, можно и Roshen кошмарить.

Roshen отреагировала на дело АМКУ: патоку не производим, нарушения отрицаем
"Кондитерская корпорация Roshen не имеет никакого отношения к производству патоки, и, соответственно отрицает нарушения в злоупотреблении монопольным положением на указанном рынке" - говорится в заявлении.

6) Турция нашла крупнейшее в Черном море месторождение газа: уже готова бурить
Запасы газа нового месторождения в Черном море оцениваются в 320 млрд куб.м

Прощай "Турецкий поток"

7) Посетитят с женой торжественные мероприятия: в ОП озвучили планы Зеленского на День Независимости
Да ладно. Зеленскую покажут
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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