Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
innamax2008 написав:Поляки вывозили из Украины телевизоры электрон, магнитофоны Маяк 231,232,233, миксеры и кофемолки. Запись на сд диск была придумана в Киеве, на Электронмаше ( там, где сейчас Ашан), на Ленкузне строили рыболовецкие траулеры, которые продавались в Японию!!!европейцы добились своего и провели полную деиндустриализацию Украины, зачем Франции и Германии конкуренция.
Продавали, поки зарплати були по десять баксів, а тона нафти коштувала, як пачка Мальборо. Всі намагались продати сировину за бугор, де вона коштувала в десятки разів більше, тому і розцвіли біржи, в кінці Совка. Як тільки стало можливо вільно все продавати, то все виробництво накрилось. Чому? Бо було неконкурентноздатним, по новим цінам на сировину і зарплатам. В Миколаїві нові судна, грекам, продавали по ціні металобрухту, ще при Кравчуку. Довго така схема могла існувати? Навіть в Беларусі Путіну вже набридло віддавати енергоносії по совковим цінам.
Накрылось, потому, что выручка тупо разворовывалась руководством заводов, а не вкладывалась в развитие. Почему обл.энерго в плачавном состоянии, а у ахметова и суркисов виллы в Монако, не вкладывают они деньги в развитие, а тупо покупают недвижимость в ЕС. Метинвест купил домик короля Леопольда, вместо того, чтобы вложиться в экологические системы на Азовстали и ММК "Ильича".
Так ви оприділяться хто винуватий - європейці чи керівники заводів? Чи усі разом, тільки не ви а хтось.
innamax2008 написав:Накрылось, потому, что выручка тупо разворовывалась руководством заводов, а не вкладывалась в развитие.
Накрилось, бо склади були забиті товарами, які ніхто не купував. Робітникам зарплату почали видавати товарами. Ви не пам'ятаєте ті часи?
innamax2008 написав:Почему обл.энерго в плачавном состоянии, а у ахметова и суркисов виллы в Монако, не вкладывают они деньги в развитие, а тупо покупают недвижимость в ЕС. Метинвест купил домик короля Леопольда, вместо того, чтобы вложиться в экологические системы на Азовстали и ММК "Ильича".
Ну от нехай держава і спитає в Ахметова: Де гроші, Зін? І почує відповідь: Гроші там, де РАБ-тариф. Почухає держава потилицю, та й введе цей тариф, раз у успішних сусідів він є. Бо вже не Совок, щоб задарма працювати. А віли і в Рокфелерів є, як і ухиляння від податків, і екологічне забруднення, заради прибутку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Lion+ написав: Тут после СССР были довольно конкурентные производства как самолето и ракетостроения так и автомобилей, автобусов, соковыжималок, ..... Сейчас от этого осталось не так много
Ракеты - согласен. Всё остальное - редкое г-но Начиная от летающих гробов 154х, срывающихся в необратимый штопор при малейшей ошибке пилота, ПАЗов-ЛАЗов - газовых камер на колесах и до соковыжималок - это я точно знаю как многолетний владелец плодового сада.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Lion+ написав:Изучай патенты на момент распада СССР. Что их не пустили в серию кто доктор?
Багато їх купили, цих патентів, на Заході, після розпаду Совка? Отак і все інше там купували. Навіть зараз, машинобудівний експорт Раші, за межі СНД, мізерний, за винятком ядерних реакторів і зброї. Впала залізна завіса, і впав сам Совок, бо був неконкурентноспроможним.
Поляки вывозили из Украины телевизоры электрон, магнитофоны Маяк 231,232,233, миксеры и кофемолки. Запись на сд диск была придумана в Киеве, на Электронмаше ( там, где сейчас Ашан), на Ленкузне строили рыболовецкие траулеры, которые продавались в Японию!!!европейцы добились своего и провели полную деиндустриализацию Украины, зачем Франции и Германии конкуренция.
поляки вивозили з сересере електрони і маяки тому що були на той момент такими ж голожопими як совки, і вивозити собі хітачі з акаями не мали ніякої змоги. як тільки змогли - відразу електрони з маяками залишили нам. чи ви правда думаєте що електрон з маяком були конкурентами ти же хітачам з акаями та грюндікам з блаупукнтами? звісно, було щось таке що носило індекси 001, 002, 003 і т.д. те було нічо так, але за це сімї пересічного треба було рік поголодати і походити голим. тому сумніваюся що пересічний, та навіть і не зовсім пересічний, міг собі дозволити купити таке. якщо, звісно, розумієте про що я
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