Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:53

innamax2008 написав: lapay написав: Lion+ написав: Изучай патенты на момент распада СССР.

Что их не пустили в серию кто доктор? Изучай патенты на момент распада СССР.Что их не пустили в серию кто доктор?

Багато їх купили, цих патентів, на Заході, після розпаду Совка? Отак і все інше там купували. Навіть зараз, машинобудівний експорт Раші, за межі СНД, мізерний, за винятком ядерних реакторів і зброї.

Впала залізна завіса, і впав сам Совок, бо був неконкурентноспроможним. Багато їх купили, цих патентів, на Заході, після розпаду Совка? Отак і все інше там купували. Навіть зараз, машинобудівний експорт Раші, за межі СНД, мізерний, за винятком ядерних реакторів і зброї.Впала залізна завіса, і впав сам Совок, бо був неконкурентноспроможним.

Поляки вывозили из Украины телевизоры электрон, магнитофоны Маяк 231,232,233, миксеры и кофемолки. Запись на сд диск была придумана в Киеве, на Электронмаше ( там, где сейчас Ашан), на Ленкузне строили рыболовецкие траулеры, которые продавались в Японию!!!европейцы добились своего и провели полную деиндустриализацию Украины, зачем Франции и Германии конкуренция. Поляки вывозили из Украины телевизоры электрон, магнитофоны Маяк 231,232,233, миксеры и кофемолки. Запись на сд диск была придумана в Киеве, на Электронмаше ( там, где сейчас Ашан), на Ленкузне строили рыболовецкие траулеры, которые продавались в Японию!!!европейцы добились своего и провели полную деиндустриализацию Украины, зачем Франции и Германии конкуренция.

поляки вивозили з сересере електрони і маяки тому що були на той момент такими ж голожопими як совки, і вивозити собі хітачі з акаями не мали ніякої змоги. як тільки змогли - відразу електрони з маяками залишили нам.чи ви правда думаєте що електрон з маяком були конкурентами ти же хітачам з акаями та грюндікам з блаупукнтами?звісно, було щось таке що носило індекси 001, 002, 003 і т.д. те було нічо так, але за це сімї пересічного треба було рік поголодати і походити голим. тому сумніваюся що пересічний, та навіть і не зовсім пересічний, міг собі дозволити купити таке. якщо, звісно, розумієте про що я