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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6495649664976498
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:38

  lapay написав:
  pesikot написав:Бубочка, тебя в международной политике даже Лука хренососит, РФ требует отмены местных выборов.
А ты, б***, почту разносишь

Він би з радістю розносив ЗЕ-пакети, з гречкою, перед місцевими виборами, але це вже вийшло з моди. Так що доводиться, як ненависний Порох, відкривати всі дороги і дитсадки. А шо робити, коли рейтинг на пів-шостої?

Так у него же другая физиология, он - не Порошенко

Кстати, возобновляю свой вопрос
Кто-нибудь внятно, может мне объяснить, почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Учитывая, что они не пересекались
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:45

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:основная наша проблема
с 12мин

https://www.youtube.com/watch?v=YI-tSqIbBo0

Это основная твоя проблема, что ты не хочешь видеть дальше своего носа
Ты на каждом углу кричишь - "лишь бы не Порох" и выбираешь клоуна

А потом, ой, а как это произошло, как это случилось ? я же голосовал против Порошенко, а получилось, что голосовал ЗА Зеленского


дурик, ты свои выдумки другим не приписуй.
или ты на хуторе живёшь, с такими же мутантами, больными на голову?

ты, видать, по слабоумию и не понял о чём там речь
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:52

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Кто-нибудь внятно, может мне объяснить, почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Учитывая, что они не пересекались

Скоріш за все, через те, що втратив бабло в Раші, заборонив Свати, може щось втратив від девальвації в 2014, ще якась нерухомість в Криму, квоти на мову, ну і ще якісь образи на дії Порошенка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:56

  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:основная наша проблема
с 12мин

https://www.youtube.com/watch?v=YI-tSqIbBo0

Это основная твоя проблема, что ты не хочешь видеть дальше своего носа
Ты на каждом углу кричишь - "лишь бы не Порох" и выбираешь клоуна

А потом, ой, а как это произошло, как это случилось ? я же голосовал против Порошенко, а получилось, что голосовал ЗА Зеленского


дурик, ты свои выдумки другим не приписуй.
или ты на хуторе живёшь, с такими же мутантами, больными на голову?

ты, видать, по слабоумию и не понял о чём там речь

так ты же ничего не написал в комментарии к видео.
Приходится за тебя, тебе же мозги вправлять :)

А что тебя бомбануло, так я оценил :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:57

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:Кто-нибудь внятно, может мне объяснить, почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Учитывая, что они не пересекались


Да они оба в тандеме работают, один делает вид, что преследует, другой делает вид, что политзаключенный
Но обоим на чартерах отдыхать летать никто не мешает.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:59

Re: Політичні дискусії


Денис Казанский - участник ТКГ

Шантаж РФ по местным выборам имеет место быть
И Кравчук обратился к Верховной Раде. И речь не о подконтрольным районах Донецкой и Луганской областей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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  #<1 ... 6495649664976498
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