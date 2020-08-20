|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:38
lapay написав: pesikot написав:
Бубочка, тебя в международной политике даже Лука хренососит, РФ требует отмены местных выборов.
А ты, б***, почту разносишь
Він би з радістю розносив ЗЕ-пакети, з гречкою, перед місцевими виборами, але це вже вийшло з моди. Так що доводиться, як ненависний Порох, відкривати всі дороги і дитсадки. А шо робити, коли рейтинг на пів-шостої?
Так у него же другая физиология, он - не Порошенко
Кстати, возобновляю свой вопрос
Кто-нибудь внятно, может мне объяснить, почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Учитывая, что они не пересекались
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 5108
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 1047 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:45
pesikot написав:
Это основная твоя проблема, что ты не хочешь видеть дальше своего носа
Ты на каждом углу кричишь - "лишь бы не Порох" и выбираешь клоуна
А потом, ой, а как это произошло, как это случилось ? я же голосовал против Порошенко, а получилось, что голосовал ЗА Зеленского
дурик, ты свои выдумки другим не приписуй.
или ты на хуторе живёшь, с такими же мутантами, больными на голову?
ты, видать, по слабоумию и не понял о чём там речь
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2991
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:52
pesikot написав:
Кто-нибудь внятно, может мне объяснить, почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Учитывая, что они не пересекались
Скоріш за все, через те, що втратив бабло в Раші, заборонив Свати, може щось втратив від девальвації в 2014, ще якась нерухомість в Криму, квоти на мову, ну і ще якісь образи на дії Порошенка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 10608
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 1256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:56
19yuriy91 написав: pesikot написав:
Это основная твоя проблема, что ты не хочешь видеть дальше своего носа
Ты на каждом углу кричишь - "лишь бы не Порох" и выбираешь клоуна
А потом, ой, а как это произошло, как это случилось ? я же голосовал против Порошенко, а получилось, что голосовал ЗА Зеленского
дурик, ты свои выдумки другим не приписуй.
или ты на хуторе живёшь, с такими же мутантами, больными на голову?
ты, видать, по слабоумию и не понял о чём там речь
так ты же ничего не написал в комментарии к видео.
Приходится за тебя, тебе же мозги вправлять
А что тебя бомбануло, так я оценил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 5108
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 1047 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:57
pesikot написав:Кто-нибудь внятно, может мне объяснить, почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Учитывая, что они не пересекались
Да они оба в тандеме работают, один делает вид, что преследует, другой делает вид, что политзаключенный
Но обоим на чартерах отдыхать летать никто не мешает.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18132
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4364 раз.
- Подякували: 7067 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:59
Денис Казанский - участник ТКГ
Шантаж РФ по местным выборам имеет место быть
И Кравчук обратился к Верховной Раде. И речь не о подконтрольным районах Донецкой и Луганской областей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 5108
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 1047 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|